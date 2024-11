Jak podaje niemiecki portal informacyjny Spiegel, powołując się na poufne dokumenty do których udało się dotrzeć dziennikarzom, Niemcy nie będą w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec NATO bez dodatkowych jednostek. Zgodnie z aktualnymi planami obronnymi sojuszu, Berlin musi zapewnić do 2031 roku co najmniej pięć okrętów podwodnych dla obrony północnej flaki.

W tym zakresie Niemcy współpracują z Norwegią. Oba kraje zamówiły wspólnie sześć jednostek nowego typu U 212CD (ang. Common Design). Cztery z nich trafią do Bundesmarine, ale jak wynika z analiz, to nie wystarczy. Dlatego minister Boris Pistorius zawnioskował o dodatkowe 4,7 mld euro, których nie przewidziano w budżecie na najbliższe lata. Stało się tak, gdyż budżet federalny na rok 2024 został zatwierdzony przed ustaleniem nowego planu obrony i ochrony NATO w obszarze północnym.

Decyzja jest potrzebna pilnie, gdyż budowa okrętu podwodnego to około 5 lat od podpisania umowy. Aby zdążyć choćby w pobliżu przewidzianego terminu, Niemcy muszą złożyć zamówienie w koncernie Thyssenkrupp Marine Systems jak najszybciej. Informacje o modyfikacji budżetu na okręty podwodne zbiegła się z oświadczeniem rzecznika niemieckiego ministerstwa obrony, który przekazał agencji Reuters, że w parlamencie prowadzone są "dobre i konstruktywne" rozmowy na temat dalszych zamówień wojskowych na dużą skalę.

Okręty typ 212CD są rozwinięciem dobrze ocenianej i sprawdzonej konstrukcji okrętów podwodnych typy 212A. Jednostki te są wykorzystywane nie tylko w niemieckich, ale również we włoskich siłach morskich, choć w różnych konfiguracjach wyposażenia. W oficjalnym komunikacie tkMS uznano nawet, że „projekt ten jest kolejnym ważnym krokiem w kierunku pogłębienia i rozszerzenia współpracy europejskiej w dziedzinie obronności”. Typ 212CD (ang. Common Design – Wspólny Projekt) powstał w oparciu o uzgodnienia między Niemcami i Norwegią w zakresie wymagań.

Ujednolicona konstrukcja i wyposażenie mają obniżyć koszty produkcji i eksploatacji. Zaangażowano również firmy z obu krajów do kooperacji w tym projekcie. W nowej jednostce położono duży nacisk na zaawansowane, pasywne sesnory oraz utrudnienie wykrycia. Stąd m.in. zewnętrzny kadłub ma przekrój sześciokątny i pokryty jest specjalnymi powłokami obniżającymi sygnaturę akustyczną.

Budowa pierwszego okrętu podwodnego typu 212CD rozpoczęła się w 2023 roku. Dostawa pierwszego dla norweskiej marynarki wojennej przewidywana jest na 2029 rok, a niemieckiego trzy lata później. Warto odnotować, że Okręty U 212CD są jedną z propozycji koncernu TKMS w polskim programie Orka.