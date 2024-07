Niemcy się zbroją. Zainwestują w uzbrojenie, pojazdy wojskowe, okręty i satelity

Jak napisał niemiecki portal Hartpunkt 26 czerwca Komisja Budżetowa niemieckiego Bundestagu zatwierdziła liczne projekty zamówień i modernizacji Bundeswehry - w tym zakup licznych pocisków kierowanych, satelitów komunikacyjnych, ciężarówek różnych klas ładowności oraz modernizację pojazdu rozpoznawczego Fennek i fregat typu F-123 - o łącznej wartości ponad czterech miliardów euro. Wymienione powyżej inwestycje finansowane są częściowo ze środków specjalnych Bundeswehry, a częściowo ze zwykłego budżetu obronnego w celu zapewnienia zdolności operacyjnej i modernizacji Bundeswehry. Jak napisał niemiecki portal WirtschaftsWoche „nowa strategia zakupowa ministra obrony ma swoje korzenie w Kancelarii. „Zamów teraz, płać dopiero od 2028 r., takie było nasze polecenie” – miał mówić minister Pistorius.

Według niemieckich mediów, Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła tzw szablon umowy ramowej na dostawę do 3266 rakiet kierowanych Brimstone 3. Początkowo od MBDA Germany mają zostać zamówione 274 „Operational Missiles Brimstone” wraz ze sprzętem testowym i innymi akcesoriami o wartości około 376 milionów euro. Ponadto 395 mln euro przeznaczonych zostanie na zakup 506 pocisków MANPADS Fliegerfaust 2 Stingers w nowoczesnym wariancie FIM-92K Block I z zapalnikiem zbliżeniowym.

Ponadto, w ramach niemiecko-norweskiego projektu rozwojowego, zatwierdzono fundusze w łącznej wysokości około 650 mln euro na opracowanie wspólnego pocisku dalekiego zasięgu o dużej prędkości, zwanego (3SM) "Tyrfing".

Dudek o Polityce 28.06.24 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak napisał dalej portal Hartpunkt, niemieckie siły zbrojne mogą również zawrzeć umowę ramową na produkcję i dostawę do 650 pojazdów transportowych o ładowności 3,5 tony, 5 ton i 15 ton oraz na nowoczesne wozy strażackie.

Ponadto zostanie wydane prawie 86 mln euro na modernizację sprzętu obserwacyjno-rozpoznawczego (BAA) Fennek - pojazdów zwiadowczych. Celem modernizacji jest wyposażenie całej floty Fennek w jednolity poziom technologii rozpoznawczej. Nowy sprzęt ma zostać dostarczony i zintegrowany z pojazdami w latach 2027-2029.

Jeśli chodzi o okręty, to zatwierdzono również finansowanie projektu morskiego, który dotyczy zmiany umowy dotyczącej wymiany systemu walki elektronicznej na okrętach typu Brandenburg i powiązanych usług o łącznej wartości około 103 mln euro. Według Hartpunkt, systemy te mają zostać dostarczone przez izraelską firmę zbrojeniową Elbit Systems. Marynarka wojenna planuje wykorzystywać cztery fregaty typu F-123 co najmniej do 2035 roku, koncentrując się na walce przeciw okrętom podwodnym i ochronie konwojów.

Na sam koniec zdecydowano się na zakup nowych satelitów komunikacyjnych dla Bundeswehry w ramach projektu SATCOMBw Stage 3 - SATCOMBw to skrót od Bundeswehr Satellite Communications. Satelity te, zwane COMSATBw 1B i 2B, mają zostać uruchomione w 2027 r., a ich żywotność wyniesie około 15 lat. Kosztujący około 2,2 miliarda euro projekt finansowany jest ze środków specjalnych Bundeswehry oraz budżetu obronnego.

W tym tygodniu zaplanowano ostatnie posiedzenie komisji budżetowej i jak donoszą niemieckie media w programie jest zakup 105 Leopardów 2A8 i czterech dodatkowych systemów Patriot. Jak się szacuje, koszty 105 nowych czołgów bojowych Leopard 2A8, z czego 35 pojazdów zostanie przeznaczonych dla brygady na Litwie, wyniesie w sumie prawie trzy miliardy euro, z czego prawie 2,2 miliarda euro nie zostało jeszcze uwzględnionych w planowaniu budżetu.