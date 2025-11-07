Jermak w Polsce. Współpraca wojskowa Polski i Ukrainy na nowym poziomie?

W czwartek (6 listopada), Andrij Jermak, szef Biura Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, odbył serię ważnych spotkań w Polsce. Głównym celem wizyty było wzmocnienie współpracy wojskowej między oboma krajami oraz koordynacja działań przemysłów zbrojeniowych. Jak poinformował Jermak w komunikatorze Telegram, podziękował Polakom za nieustanne wsparcie, podkreślając jednocześnie, że bezpieczeństwo Ukrainy jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem Polski.

Od początku inwazji w 2022 roku Polska przekazała Ukrainie 46 pakietów uzbrojenia i amunicji do marca 2025 roku. Łączna wartość pomocy wojskowej i logistycznej przekroczyła 18 mld zł, w tym rezerwy o wartości 1,5 mld zł w latach 2022-2023 za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). W 2022 roku Ukraina podpisała z Hutą Stalowa Wola S.A. kontrakt na budowę 56 armatohaubic Krab oraz zamówiła 100 bojowych wozów piechoty Rosomak produkowanych przez Rosomak S.A.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) planuje zacieśnić współpracę, w tym wspólną produkcję i transfer technologii. Od 2022 roku w Ukrainie działa spółka Serwis Orel (powołana przez PGZ), zajmująca się naprawami sprzętu polskiej produkcji, w tym czołgów i haubic Krab (z wymianą polskich luf). W sierpniu 2025 roku PGZ zadeklarowała dalsze wsparcie dla ukraińskiego przemysłu obronnego, w tym produkcję i serwisowanie

W lutym 2025 roku w Kijowie odbyła się pierwsza misja gospodarcza polskich spółek zbrojeniowych (m.in. Mesko, Huta Stalowa Wola, Maskpol) w celu nawiązania kooperacji i sprzedaży sprzętu.

Rozmowy o sytuacji na froncie i współpracy zbrojeniowej

Podczas wizyty Andrij Jermak spotkał się z kluczowymi przedstawicielami polskiego rządu i administracji prezydenckiej. Wśród nich znaleźli się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jermak przedstawił im „realną sytuację na froncie” i omówił „wzmocnienie współpracy wojskowej i kierunki współdziałania naszych przemysłów zbrojeniowych”.

Kwestia współpracy zbrojeniowej jest kluczowa w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Obydwa kraje dążą do zacieśnienia więzi w tej dziedzinie, aby efektywniej wspierać ukraińską obronę i zwiększyć potencjał obronny regionu.

Працюю сьогодні в Польщі з колегами з польської влади.Кілька зустрічей, зокрема з моїм добрим знайомим, керівником Бюро міжнародної політики Канцелярії Президента Республіки Польща Марціном Пшидачем, заступником міністра закордонних справ і головним радником Прем’єр-міністра… pic.twitter.com/XO4n2uVsWP— Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 6, 2025

Szef Biura Polityki Międzynarodowej @marcin_przydacz przyjął w Pałacu Prezydenckim Szefa Biura Prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka. Rozmowa dotyczyła kwestii bezpieczeństwa, gospodarczych oraz historycznych. pic.twitter.com/FofRpmBIXH— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 6, 2025

Polska w Koalicji Chętnych i walka z dezinformacją

Ważnym tematem rozmów był również „format udziału Polski w Koalicji Chętnych”, co wskazuje na chęć dalszego angażowania Polski w międzynarodowe inicjatywy wspierające Ukrainę. Dyskutowano także o współpracy Kijowa i Warszawy na forach międzynarodowych oraz o „środkach przymuszenia Rosji do podjęcia rozmów pokojowych”.

Andrij Jermak uczestniczył również w spotkaniu z przedstawicielami środowisk eksperckich w Warszawie, gdzie poruszono kwestię zagrożeń informacyjnych. Podkreślił, że „Rosja potrafi skłócać sojuszników i dolewać oliwy do ognia wrażliwych tematów”. Jako jedyny skuteczny sposób przeciwdziałania temu zjawisku wskazał „fakty, szybką reakcję i wspólny front przeciwko dezinformacji”.

Pragmatyczny sojusz dla bezpieczeństwa Europy

Jermak podsumował swoją wizytę, podkreślając głębokie zrozumienie i wspólne cele obu narodów.

„Czułem, że nawet w trudnych czasach są tacy, którzy widzą szerszy obraz. Polska i Ukraina to nie sentymentalni partnerzy, lecz pragmatyczni sojusznicy w epoce, gdy bezpieczeństwo wschodniej flanki Europy rozstrzyga się tu i teraz” – napisał w Telegramie.

Zarówno w Kijowie, jak i w Warszawie panuje przekonanie, że „bezpieczeństwo Ukrainy to bezpieczeństwo Polski, a silny sojusz Ukrainy i Polski to bezpieczeństwo całej Europy”. Ta deklaracja świadczy o strategicznym znaczeniu wzajemnych relacji dla stabilności całego kontynentu. Wizyta Andrija Jermaka w Polsce umacnia przekonanie o jedności i determinacji w obliczu wspólnych wyzwań.