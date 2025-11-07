Polsko-brytyjska współpraca na horyzoncie. Apache, F-35 i nowe szkolenia

W centrum dyskusji znalazły się plany związane z modernizacją polskiego lotnictwa wojskowego. Jak informuje Sztab Generalny WP, „Szczególną uwagę poświęcono szkoleniu personelu śmigłowców AH-64 Apache oraz długoterminowej współpracy przy wdrażaniu wielozadaniowych myśliwców F-35”. Zarówno śmigłowce Apache, jak i myśliwce F-35, to zaawansowane amerykańskie konstrukcje, które w najbliższych latach wzmocnią potencjał Wojska Polskiego. Wielka Brytania, posiadająca już doświadczenie w eksploatacji tych maszyn, może odegrać kluczową rolę w procesie szkolenia polskich pilotów i techników. Ta współpraca wojskowa jest niezwykle istotna dla efektywnego wdrożenia nowego sprzętu i podniesienia gotowości bojowej.

Umowa na zakup F-35 dla Wojska Polskiego została podpisana 31 stycznia 2020 roku w Dęblinie. W jej ramach Polska ma otrzymać 32 samoloty F-35A Lightning II wraz z kompleksowym pakietem logistycznym i szkoleniowym. Pakiet logistyczny obejmuje: części zamienne i eksploatacyjne, sprzęt do obsługi naziemnej, wyposażenie pilotów, komputerowy system zarządzania eksploatacją. Drugi pakiet obejmuje kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego w USA. Pierwszy F-35 trafił do Sił Powietrznych w ubiegłym roku, jednak maszyny budowane dla Polski pozostają w USA, gdzie odbywa się szkolenie polskich pilotów i techników.

Umowa na śmigłowce Apache została podpisana w sierpniu 2024 roku w ramach procedury FMS (Foreign Military Sales) i jest warta około 10 miliardów dolarów (ok. 40 miliardów złotych). Obejmuje nie tylko maszyny, ale też pakiety logistyczne, szkoleniowe, amunicję i części zamienne. Dostawy nowych Apache mają rozpocząć się w latach 2028–2032, a Polska ma tym samym stać się drugim po USA największym użytkownikiem tych śmigłowców na świecie. W czerwcu do Polski trafiły pierwsze AH-64D Apache, które są leasingowymi maszynami, które mają stanowić tzw. rozwiązanie pomostowe. Ma to zapobiec sytuacji, w której stary sprzęt zostanie wycofany z użycia, a zamówiony nowy nie zostanie jeszcze wdrożony.

Pierwsze egzemplarze śmigłowców AH-64D Apache trafią do poddziałów 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, stacjonujących m.in. w Inowrocławiu. Tam prowadzone będzie szkolenie personelu latającego, technicznego i zabezpieczającego. Apache zastąpią m.in. przestarzałe śmigłowce Mi-24.

Wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń

Podczas spotkania generał Kukuła wyraził wdzięczność za dotychczasowe wsparcie Wielkiej Brytanii. „Szef Sztabu Generalnego WP podziękował za zaangażowanie i wsparcie udzielane przez Siły Zbrojne Wielkiej Brytanii w ramach Narodowego Programu Odstraszania i Obrony - Tarcza Wschód oraz w misji Air Policing”. Brytyjskie wojska inżynieryjne aktywnie uczestniczyły w budowie umocnień na wschodniej granicy Polski, a ich lotnictwo wspierało ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. Rozmawiano także o szkoleniach podoficerów, które mają na celu podniesienie kwalifikacji i wymianę doświadczeń.

Kluczowe obszary współpracy

Spotkanie zidentyfikowało kilka kluczowych obszarów dalszej współpracy wojskowej:

Szkolenie personelu do obsługi śmigłowców AH-64 Apache.

Wsparcie we wdrażaniu wielozadaniowych myśliwców F-35.

Szkolenia podoficerów na bazie brytyjskich szkół.

Wspólne działania na rzecz wsparcia Ukrainy.

Wymiana doświadczeń w reagowaniu na zagrożenia na wschodniej flance NATO.

Nowy Komitet Sterujący

W celu dalszego pogłębienia współpracy bilateralnej uzgodniono powołanie Komitetu Sterującego na poziomie szefów sztabów. To posunięcie ma na celu zintensyfikowanie koordynacji działań i zapewnienie płynnej realizacji wspólnych projektów. Marszałek lotnictwa sir Richard Knighton, który objął stanowisko szefa brytyjskiego Sztabu Obrony we wrześniu bieżącego roku, wnosi do tej współpracy bogate doświadczenie, zwłaszcza z zakresu lotnictwa, będąc wcześniej związany z RAF.