"Sojusz polsko-włoski jest najsilniejszy w historii". Kosiniak-Kamysz zaprasza włoskiego ministra na granicę

Piotr Miedziński
2025-11-07 12:53

7 listopada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odbył wizte do Włoch gdzie się spotkał z włoskim odpowiednikiem Guido Crosetto. Celem wizyty były bieżące relacje dwustronne w dziedzinie obronności i perspektywy ich rozwoju. Podczas rozmów omawiano także wkład obu państw w bezpieczeństwo sojusznicze NATO, w związku z zaangażowaniem Polski i Włoch w obronę wschodniej i południowej flanki Sojuszu, oraz działania podejmowane przez UE, w tym związane z wdrożeniem unijnego instrumentu SAFE.

Wizyta szefa MON we Włoszech

i

Autor: MON/ X (Twitter)

7 listopada odbyła się wizyta wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza we Włoszech, gdzie się spotkał z ministrem obrony Guido Crosetto. Wśród tematów rozmowy była  bieżącą współpraca w dziedzinie obronności oraz kierunki rozwoju, wkład Polski i Włoch w bezpieczeństwo sojusznicze poprzez zaangażowanie na flance wschodniej i południowej działania podejmowane przez UE na rzecz bezpieczeństwa, w tym dotyczących wdrożenia instrumentu SAFE.

Jak mówił Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej:

"Nasz sojusz polsko-włoski jest najsilniejszy w historii. To dzięki włoskim siłom powietrznym operacja z 9 na 10 września tego roku – operacja zwalczania i zestrzelenia dronów rosyjskich – mogła się odbyć. Włoskie Siły Powietrzne w ramach misji Air Policing uczestniczyły w rozpoznaniu i przekazywaniu informacji. Bez obecności włoskich samolotów, włoskich pilotów byłoby to niemożliwe. Podczas dzisiejszych spotkań dziękowałem za to w imieniu narodu polskiego, wszystkich naszych żołnierzy i obywateli Rzeczypospolitej".

Jak mówił dalej Kosiniak-Kamysz:

"Dzisiaj rozmawialiśmy o sprawach związanych z SAFE, czyli programem europejskim. Polska i Włochy są w pierwszej czwórce państw, które będą beneficjentami i uzyskały najwięcej spośród wszystkich państw europejskich w ramach programu SAFE, czyli pożyczek na zakup sprzętu i uzbrojenia".

Wicepremier przekazał także, że Polska i Włochy podpiszą w bardzo krótkim czasie Memorandum of Understanding dotyczące współpracy, w tym wspólnych ćwiczeń i wspólnej obecności.

"Zaprosiłem pana ministra na naszą granicę polsko-białoruską, aby zobaczył „Tarczę Wschód” oraz inicjatywy związane z ochroną antydronową i obroną powietrzną. Długo rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie. Polska i Włochy od samego początku wspierają walczącą Ukrainę – w interesie bezpieczeństwa europejskiego i naszego. Tam dziś przebiega granica polskiego, włoskiego i europejskiego bezpieczeństwa".

Portal Obronny SE Google News
MON
WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ
WŁOCHY