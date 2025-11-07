"Sojusz polsko-włoski jest najsilniejszy w historii". Kosiniak-Kamysz zaprasza włoskiego ministra na granicę

7 listopada odbyła się wizyta wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza we Włoszech, gdzie się spotkał z ministrem obrony Guido Crosetto. Wśród tematów rozmowy była bieżącą współpraca w dziedzinie obronności oraz kierunki rozwoju, wkład Polski i Włoch w bezpieczeństwo sojusznicze poprzez zaangażowanie na flance wschodniej i południowej działania podejmowane przez UE na rzecz bezpieczeństwa, w tym dotyczących wdrożenia instrumentu SAFE.

Jak mówił Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej:

"Nasz sojusz polsko-włoski jest najsilniejszy w historii. To dzięki włoskim siłom powietrznym operacja z 9 na 10 września tego roku – operacja zwalczania i zestrzelenia dronów rosyjskich – mogła się odbyć. Włoskie Siły Powietrzne w ramach misji Air Policing uczestniczyły w rozpoznaniu i przekazywaniu informacji. Bez obecności włoskich samolotów, włoskich pilotów byłoby to niemożliwe. Podczas dzisiejszych spotkań dziękowałem za to w imieniu narodu polskiego, wszystkich naszych żołnierzy i obywateli Rzeczypospolitej".

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Nasz sojusz polsko-włoski jest najsilniejszy w historii. To dzięki włoskim siłom powietrznym operacja z 9 na 10 września tego roku – operacja zwalczania i zestrzelenia dronów rosyjskich – mogła się odbyć. Włoskie Siły Powietrzne w ramach misji Air… pic.twitter.com/DVtqmqz8lH— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 7, 2025

Jak mówił dalej Kosiniak-Kamysz:

"Dzisiaj rozmawialiśmy o sprawach związanych z SAFE, czyli programem europejskim. Polska i Włochy są w pierwszej czwórce państw, które będą beneficjentami i uzyskały najwięcej spośród wszystkich państw europejskich w ramach programu SAFE, czyli pożyczek na zakup sprzętu i uzbrojenia".

Wicepremier przekazał także, że Polska i Włochy podpiszą w bardzo krótkim czasie Memorandum of Understanding dotyczące współpracy, w tym wspólnych ćwiczeń i wspólnej obecności.

"Zaprosiłem pana ministra na naszą granicę polsko-białoruską, aby zobaczył „Tarczę Wschód” oraz inicjatywy związane z ochroną antydronową i obroną powietrzną. Długo rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie. Polska i Włochy od samego początku wspierają walczącą Ukrainę – w interesie bezpieczeństwa europejskiego i naszego. Tam dziś przebiega granica polskiego, włoskiego i europejskiego bezpieczeństwa".