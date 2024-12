Hanwha Aerospace wysyła do Norwegii transport armatohaubic K9. Dotrą w ciągu dwóch miesięcy

Dostawa sprzętu, jest częścią kontraktu z 2022 r. na dostarczenie większej liczby systemów artyleryjskich K9 VIDAR (Versatile Indirect Artillery) i artyleryjskich wozów amunicyjnych K10. Po tym jak kraj najpierw zamówił 24 - K9 i 6 - K10 w ramach kontraktu podpisanego w 2017 roku. Oczekuje się, że systemy artyleryjskie dotrą do Norwegii w ciągu około dwóch miesięcy, a po przejściu inspekcji zostaną dostarczone Norweskim Siłom Zbrojnym. „Ta dostawa systemów K9 i K10 jest kluczowym kamieniem milowym dla wzmocnienia współpracy między Hanwha i Norwegią, ponieważ jesteśmy w pełni zaangażowani w produkcję i dostarczanie produktów spełniających norweskie wymagania na czas” - powiedział Kim Dong-hyun, szef grupy Hanwha Aerospace. Dodał, że „Hanwha dołoży wszelkich starań, aby zrealizować ten kontrakt i przyczynić się do wzmocnienia obronności Norwegii”.

Niedawno pojawiły się informacje, że Norweska armia stanęła w obliczu poważnych wyzwań operacyjnych z powodu niedoboru części zamiennych do armatohaubic K9, przez co musiała kanibalizować pojazdy amunicyjne K10, co spowodowało ich czasowe wycofanie z użycia. FMA oraz Norwegian Defence Logistics Organisation zakupiły dodatkowe części zamienne, a także podjęły działania mające na celu zapewnienie zaspokojenia przyszłych potrzeb.

W zeszłym roku Norwegia, Finlandia oraz Republika Korei podpisały porozumienie dotyczące systemu dzielenia się częściami zamiennymi do haubic samobieżnych K9 Thunder, by ułatwić proces wymiany części zamiennych do systemów artyleryjskich K9 Thunder w służbie fińskiej i norweskiej.

Poza tym European Security Defense przeprowadzając wywiad z Peterem JK Bae, szefem Hanwha Aerospace Romania, który przekazał, że Hanwha Aerospace uruchomi w Rumunii zakład produkujący samobieżne haubice K9 Thunder na potrzeby rumuńskiej armii i klientów eksportowych.

Ponadto przedstawiciel spółki oświadczył, że budowa pierwszego zakładu w Rumunii powinna rozpocząć się w 2025 roku.

„Budowa lokalnego zakładu produkcyjnego K9 ma się rozpocząć w pierwszej połowie 2025 roku. Będzie to pierwszy lokalny zakład produkcyjny w Europie zbudowany przez Hanwha Aerospace. Będzie to najnowocześniejszy obiekt zdolny do testowania sprzętu, badań, szkoleń i MRO [konserwacji, napraw i remontów] oprócz produkcji” - wyjaśnił Peter JK Bae, szef Hanwha Aerospace Romania.

Bae przekazał również, że Hanwha Aerospace Romania będzie miała możliwość produkcji bojowych wozów piechoty Redback, jeśli uda się podpisać kontrakt na produkcję bojowych wozów piechoty w Rumunii lub gdziekolwiek indziej w Europie. Od 2001 roku armatohaubice K9 zamówiło dziewięć krajów – Turcja, Indie, Polska, Norwegia, Finlandia, Estonia, Australia, Egipt i Rumunia. A na całym świecie w użyciu jest około 1800 pojazdów K9.

K9 Thunder to południowokoreańska haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym. Jej uzbrojenie główne stanowi 155 mm armata, która w zależności od typu amunicji, zapewnia precyzyjne prowadzenie ognia na dystansach do ok. 40 km. Uzbrojenie pomocnicze to wielkokalibrowy karabin maszynowy 12,7 mm. Opancerzenie K9 zapewnia ochronę przed bronią małokalibrową i odłamkami artyleryjskimi. Napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 1000 KM z automatyczną skrzynią biegów, które zapewniają wysoką prędkość i mobilność w każdym terenie. Masa haubicy wynosi 47 ton.

K10 jest oddzielnym pojazd opancerzony, który został zaprojektowany w celu uzupełniania amunicji K9 w terenie, zwiększając ogólną wydajność i stałą siłę ognia systemu artyleryjskiego.