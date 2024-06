Norwegia będzie montować Leopardy 2. Stanie się również centrum konserwacji, napraw i modernizacji czołgów

Na mocy umowy z niemiecką firmą Krauss-Maffei Wegmann norweska firma RITEK stanie się podwykonawcą niemieckiego producenta czołgów. Wcześniej planowano, że wszystkie czołgi będą montowane w Niemczech, ale teraz będzie to tylko 17 czołgów.

Zgodnie z umową norweska firma Ritek poza montownią czołgów Leopard 2 będzie również - jak napisał niemiecki portal: „skandynawskim centrum konserwacji, napraw i modernizacji nordyckiej floty Leopardów”. Norwegia, Szwecja, Dania i Finlandia używają również wariantów czołgu Leopard 2 w swoich armiach. Szwecja posiada 120 Leopardów 2A5, Dania posiada 44 Leopardy 2A7DK, a Finlandia posiada 100 Leopardów 2A6 oraz 100 Leopardów 2A4.

Poza tym istnieją również plany utrzymania linii produkcyjnej po wyprodukowaniu norweskich czołgów Leopard 2, tak aby zakład mógł również produkować czołgi na eksport do innych krajów.

„Porozumienie pomoże wzmocnić zdolność NATO i Europy do zwiększenia w przyszłości produkcji czołgów” – stwierdziło ministerstwo Finlandii.

Rosyjskie czołgi w Gdańsku

Jak napisał niemiecki portal Hartpunkt, rozpoczęcie produkcji czołgów Leopard 2 Norwegii planowane jest na drugą połowę 2026 roku. Jeśli tak się stanie, pierwszy czołg powinien zjechać z linii produkcyjnej zaledwie kilka miesięcy później, ponieważ oczekuje się, że komponenty wymagane do budowy zostały już zamówione.

W lutym 2023 roku, Norwegia zdecydowała się zamówić 54 czołgi Leopard 2A8 NOR, z opcją na 18 dodatkowych czołgów, które miały zastąpić 36 starzejących się Leopardów 2A4. Niemiecki czołg Leopard 2A7 zwyciężył w rywalizacji testowej z południowokoreańskim K2 Black Panther, który również był proponowany Norwegii. Czołgi Leopard 2 mają trafić do Norwegii w latach 2026-2031. Koszt umowy za czołgi wynosi około 1,7 miliarda euro. Rząd podjął niedawno historyczną decyzję, że do 2036 roku kraj chce wydać na obronność o 600 miliardów koron (około 50 miliardów euro) więcej. Dwuprocentowy cel NATO, który w rzeczywistości był planowany na rok 2026, został już osiągnięty.

Włochy bez Leoparda 2A8?

Tego samego dnia, czyli 11 czerwca pojawiły się także informacje, że włoski koncern Leonardo i francusko-niemiecki KNDS wycofały się z negocjacji, ws. partnerstwa, które miało polegać na wspólnym rozwoju i produkcji czołgu Leopard 2A8.

Jak stwierdził w oświadczeniu spółki Frank Haun, dyrektor generalny KNDS: „Stronom nie udało się dojść do porozumienia w sprawie konfiguracji Leoparda 2, w związku z czym rozmowy na temat strategicznego udziału Leonardo w KNDS również zakończyły się fiaskiem”. Rozmowy między firmą a Leonardo rozpoczęły się pierwotnie w grudniu 2023 roku.

Włochy planują nabyć 132 czołgi Leopard 2A8IT i do 140 dodatkowych pojazdów wsparcia w ramach dwufazowego programu, którego koszt szacuje się na 8,2 miliarda euro (8,8 miliarda dolarów) i który ma zakończyć się do 2037 roku.