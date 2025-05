Spis treści

Francja zwiększa produkcję i przekazuje uzbrojenie Ukrainie

Emmanuel Macron podkreślił, że Francja od początku wojny wspiera Ukrainę, dostarczając jej uzbrojenie i zwiększając produkcję.

„W tym roku wszystko to, co produkujemy, jedzie na Ukrainę. Odzyskaliśmy nawet armatohaubice, które sprzedaliśmy innym, by wysłać je na Ukrainę” – powiedział Macron.

Macron zaznaczył, że:

„Zostały uznane przez armię ukraińską za bardzo skuteczne”.

Zapewnił, że Francja "zrobiła maksimum". Zarazem, zaznaczył w wywiadzie, że Francja nie może pozbawić się tego, czego potrzebuje dla własnego bezpieczeństwa.

Ile haubic może dostać Ukraina?

Jeśli obietnica Macrona zostanie zrealizowana, to oznacza, że w tym roku Kijów otrzyma co najmniej 100 haubic, ponieważ obecna miesięczna produkcja wynosi co najmniej osiem haubic, jak donosił w kwietniu francuski serwis informacyjny La Tribune. Jednak jeśli w tym roku uda się osiągnąć produkcje 12 sztuk miesięcznie, to będzie to 144 sztuk haubic dla Ukrainy. Również w kwietniu Le Monde donosił, że KNDS skierował do Ukrainy 90 procent swojej produkcji zapasowych luf do CAESARów - takie było tempo zużycia spowodowane użyciem systemu przez siły zbrojne Ukrainy. 9 maja pojawiła się informacja, że ​​Francja przeznaczy zyski z zamrożonych aktywów rosyjskich na wsparcie dalszej eksploatacji samobieżnych haubic CAESAR dostarczonych Ukrainie.

Produkcja Caesara we Francji przeszła niezwykłą ewolucję. W 2023 r. Nexter produkował sześć haubic miesięcznie, co daje 72 rocznie. Do 2024 r. produkcja wzrosła do ośmiu sztuk miesięcznie, czyli 96 rocznie, ponieważ Nexter zoptymalizował swoje linie montażowe. Prezes francusko-niemieckiej firmy KNDS, producenta haubic CAESAR ogłosił w marcu bieżącego roku, że roczna produkcja tej broni wzrosła czterokrotnie od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 r. Powiedział, że do końca roku na Ukrainę zostanie wysłanych ponad 110 sztuk, a Francja zamierza produkować 12 haubic miesięcznie w 2025 r.

W październiku 2024 roku ministerstwo obrony Francji poinformowało, że do tego czasu przekazano Ukrainie 60 armatohaubic Cezar, a do końca 2024 roku ich liczba miała wzrosnąć do około 80. Minister obrony Sebastien Lecornu informował wtedy, że 12 nowych armatohaubic (a także inny sprzęt) zostało zamówionych dzięki środkom pozyskanym z odsetek od zamrożonych aktywów rosyjskich. Lecornu zapowiedział, że do końca 2024 roku Francja uzyska z odsetek 300 mln euro.

Ile haubic Caesar straciła Ukraina?

Niedawno pisaliśmy na podstawie raportu Narodowej Komisji Obrony i Sił Zbrojnych francuskiego parlamentu pt: "Artyleria w świetle nowego kontekstu strategicznego", że od 2022 roku do 2024 roku, ukraińskie siły zbroje utraciła jak na razie 10% z otrzymanych systemów artyleryjskich CAESAR.

W raporcie niestety nie padano konkretniej liczby jeśli chodzi o straty, ale szacując, że Ukraina otrzymała w sumie 78 haubic CAESAR, to można sądzić, że mogła utracić 7-8 haubic francuskich. Jak zauważa ukraiński portal Defense Express - "liczba ta wydaje się zaskakująco niska, biorąc pod uwagę intensywność wojny i działań przeciwko artylerii na Ukrainie". Dla porówania, portal osintowy oryx zajmującego się liczeniem strat rosyjskich i ukraińskich na froncie, według jego wyliczeń Kijów miał utracić - 11 sztuk Caesarów 6x6 oraz 1 sztukę Caesar 8x8.

Jak zauważono w raporcie mimo tego, że system artyleryjski z Francji jest jednym z najmniej zniszczonych artylerii na froncie, to wojna uwypukliła bardzo duże zużycie luf. Jak podkreślono w raporcie: „przyspieszone zużycie broni na Ukrainie, spowodowane ekstremalną szybkostrzelnością i systematycznym wykorzystywaniem maksymalnych zasięgów, wymaga szybkich krajowych zdolności przemysłowych w zakresie regeneracji luf”. Co ciekawe według informacji francuskiego dziennika Le Monde z 20 kwietnia, francuski KNDS wysyła obecnie 90% luf do haubic Caesar na Ukrainę.

Caesar

Caesar to podstawowy system artyleryjski kalibru 155 mm dostarczany przez krajowy przemysł Armee de Terre, ale również w znaczniej liczbie przekazany na Ukrainę i dostarczany licznym odbiorcom na świecie. Po opracowaniu dla sił zbrojnych Republiki Czeskiej, wersji haubicy Caesar na podwoziu Tatra w układzie 8x8, część klientów decyduje się na ten wariant. Od wersji „francuskiej” na podwoziu 6x6 Renault Sherpa różni się on przede wszystkim większym zapasem amunicji. Na eksport oferowane było też podwozie Unimog 6x6.

Uzbrojenie Caesara stanowi haubica 155 mm z lufą długości 52 kalibrów, dzięki czemu donośność maksymalna wynosi ponad 40 km podczas strzelania pociskami odłamkowo-burzącymi z gazogeneratorem. System może korzystać z szerokiej gamy pocisków, w tym klasycznych odłamkowo-burzących, pocisków o zwiększonym zasięgu z gazogeneratorem dennym, przeciwpancernych typu BONUS czy też nowych kierowanych pocisków Katana.