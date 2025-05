BGK wspiera polską armię. 200 mln zł gwarancji dla Jelcza na produkcję pojazdów wojskowych

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił spółce Jelcz, należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), gwarancji na kwotę 200 mln zł. Środki te mają wesprzeć finansowanie dostaw pojazdów ciężarowych dla Wojska Polskiego. Umowa, która otwiera drogę do wzmocnienia polskiego sektora obronnego, została podpisana w czwartek. To kolejny krok w stronę unowocześnienia polskiej armii i zwiększenia jej potencjału obronnego.

i Autor: POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A. / materiały prasowe