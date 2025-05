Śmigłowce Specjalsów zmieniają bazę. S-70i Black Hawk opuszczą JW Grom?

Postępowanie o którym napisał, dotyczy kompleksowego szkolenia teoretycznego i praktycznego, obejmującego m.in. ćwiczenia symulatorowe dla pilotów, personelu pokładowego oraz personelu naziemnego.

W przypadku załóg dotyczą one pełnego zakresu działań, łącznie z lotmai w nocy przy użyciu gogli noktowizyjnych NVG. Jeśli chodzi o personel naziemny, to w grę wchodzi pełna obsługa, łącznie z obsługą awioniki, wirnika głównego i śmigła ogonowego oraz silników GE T700. Łącznie przetarg podzielono na 12 odrębnych zadań. W procedurze jedynym decydującym parametrem jest cena, a realizacja umowy, która powinna zostać zawarta do 1 lipca 2025, ma zostać zrealizowana do 19 grudnia 2025. Termin składania dokumentów w tym postępowaniu jest króki i upływa 26 maja 2025 o 10:00.

Wymagany termin realizacji zamówienia wyznaczono od daty podpisania umowy (przewiduje się zawarcie do 1 lipca) do 19 grudnia 2025. Termin składania wniosków minie 26 maja 2025 o godz. 10.00. Jedynym kryterium dopuszczenia do składania ofert będzie cena (100%). Przetarg podzielono na 12 oddzielnych zadań.

W przetargu tym nie byłoby nic ciekawego, gdyby nie to, że obecnie jedynym użytkownikiem śmigłowców S-70i Black Hawk jest Zespół Lotniczy Jednostki Wojskowej GROM stacjonujący w Warszawie. Cztery egzemplarze Black Hawków zostały dostarczone w 2021 roku, a dostawę kolejnych czterech zakończono 19 listopada 2024 roku. Są one intensywnie wykorzystywane w procesach szkoleniowych i innych zadaniach. Na przykład były wykorzystywane do transportu delegacji ukraińskiej podczas negocjacji z Rosją.

Garda: Prezes PZL Mielec o śmigłowcach Black Hawk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Natomiast w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu stacjonuje Powietrzna Jednostka Operacji Specjalnych, wyposażona jedynie w śmigłowce Mi-17. Jednstka została sformowana 1 lutego 2023 roku na bazie zlikwidowanej wówcza 7. Eskadry Działań Specjalnych. Niezależnie od nazwy, stacjonująca w Powidzu jednostka śmigłowcowa miała to samo zadanie – wsparcie działań Wojsk Specjalnych w ramach ich komponentu powietrznego. Pomimo tego, że jest to funkcja bardzo istotna w ramach tego rodzaju wojsk, 7. Eskadra a później PJOS nie posiadała ani pełnego, ani odpowiedniego technicznie wyposażenia, zgodnego z planowanym stanem.

Szkolenie w Powidzu personelu do obsługi maszyn S-70i Black Hawk wskazuje na to, że śmigłowce mają wzmocnić możliwości operacyjne jednostki i zostać przekazane z zasobów JW Grom. Jak wynika z terminarzu realizacji zadania objętego przetargiem, Black Hawki mają zostać przekazana w ostatnim kwartale bieżącego roku. Na ten interesujący szczegół jako pierwszy zwrócił uwagę redaktor Łukasz Pacholski ze ZBiAM.