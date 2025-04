Czy Trump ugnie się pod Izraelem? Netanjahu nie chce by F-35 dostał się w ręce Turcji

Rządy Donalda Trumpa to dla Turcji szansa, by ponownie włączyć się w program F-35, były nawet na ten temat informacje medialne, że dyskusja w tej kwestii się toczy. Jednak na drodze Turcji, by posiadać F-35 może stanąć… Izrael. Według informacji brytyjskiego portalu Middle East Eye, powołującego się na wysokich rangą zachodnich urzędników premier Izraela Benjamin Netanjahu lobbował u sekretarza stanu USA Marco Rubio przeciwko sprzedaży Turcji myśliwców F-35. Według portalu Netanjahu chce utrzymać jakościową przewagę militarną Izraela nad lotnictwem Turcji w obliczu rosnących napięć w Syrii. Czy to się jemu uda, czy ostatecznie wygrają interesy amerykańskie?

i Autor: AP Photo, SHUTTERSTOCK (2) F-35