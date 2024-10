2 października zostały upublicznione komunikaty w obu powyższych kwestiach. Praga od wielu lat, zamiast stosować system offsetowy, promują angażowanie krajowego przemysłu w międzynarodowe projekty zbrojeniowe i lotnicze. W szczególności wymagane jest, to gdy określony sprzęt ma trafić do sił zbrojnych Republiki Czeskiej.

Negocjacje dotyczące zakupu dwóch samolotów transportowych, które zwiększą w tym zakresie możliwości lotnictwa naszego południowego sąsiada, trwają od października ubiegłego roku. Jak wynika z aktualnych informacji, umowa ma mieć wartość 11,3 mld koron czeskich netto (ok. 450 mln euro). Pierwszy samolot zostanie dostarczony już w przyszłym roku, co w ten branży jest tempem ekspresowym.

Czeskie samoloty C-390 Millenium mają być wyposażone w modułowy system konfiguracji kabiny, pozwalający m.in. na transport medyczny czy VIP, ale też wsparcie działań SAR czy SOF oraz prowadzenie akcji gaśniczych. Dodatkowo pod skrzydłami będą mogły być instalowane zasobniki umożliwiające wykorzystanie maszyn do tankowania w powietrzu.

Informacje te zbiegają się z podpisanie przez brazylijskiego Embraera, który jest producentem tych maszyn, i zakłady Aero Vodochody, umowy o rozszerzeniu współpracy. Czeski zakład lotniczy od wielu lat współpracuje z producentem C-290 Millenium, produkując do tych maszyn tylne moduły kadłuba, drzwi załogi, desantowe i awaryjne, rampę tylną oraz krawędzi natarcia skrzydeł i różnego typu włazy. Obecnie są to cztery komplety elementów rocznie, ale od przyszłego roku produkcja ma zostać podwojona.

Wynika to z rosnącego popytu na maszyny dostarczane przez brazylijski koncern lotniczy. C-390 zainteresowała się w ostatnim czasie m.in. Korea Południowa. Zamówienia na te samoloty złożyły już oczywiście Brazylia, ale też Węgry, Portugalia, Niderlandy i Austria. Łącznie zamówienia opiewają na 20 maszyn (nie licząc rzecz jasna dwóch czeskich samolotów), z czego połowę już dostarczono. Siedem z nich trafiło do lotnictwa Brazylii, dwa do Portugalii, a jeden odebrały Węgry.

Embraer C-390 Millenium to średni odrzutowy samolot transportowy zbudowany w układzie górnopłatu, ze skośnymi skrzydłami o rozpiętości 35,05 m, pod którymi umieszczono dwa silniki turbowentylatorowe International Aero Engines V2500-E5 o ciągu 100 kN każdy. Dzięki temu samolot osiąga prędkość do 0,8 Macha i zasięg 3700 km z ładunkiem 19 ton.

Maksymalny ładunek to 26 ton, co jest o tyle istotne, że o 4 tony przekracza zdolności transportowe samolotu C-130J Super Hercules, czyli najpopularniejszej maszyny transportowej w tej klasie. Oba samoloty mogą startować z nieutwardzonych pasów, służyć do desantu spadochronowego czy tankowania w powietrzu. Jednak Hercules to maszyna opracowana w czasach wojny w Wietnamie i napędzany jest czterema silnikami turbośmigłowymi. Jego prędkość i zasięg są z podobnym ładunkiem znacznie mniejsze niż odrzutowego C-390 Millenium.

Stąd rosnąca popularność samolotu, nie tylko wśród byłych lub aktualnych użytkowników Herculesów. Dzięki większej prędkości C-390 lepiej sprawdza się też jako latający tankowiec dla maszyn bojowych, a jego kabina może być konfigurowana na wiele sposobów: do misji takich jak SAR, rozpoznanie czy operacje specjalne. W podstawowej konfiguracji, transportowiec może przewozić około 80 żołnierzy, 74 nosze, 66 spadochroniarzy, siedem standardowych palet 463L, trzy samochody lub jeden śmigłowiec.