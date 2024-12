Według OHCHR 42 proc. ukraińskich cywilów zginęło w listopadzie w wyniku użycia broni dalekiego zasięgu wystrzelonej przez Federację Rosyjską. To stanowi znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi miesiącami.

W 2024 r. do 30 listopada rosyjskie bomby zabiły 341 cywilów i raniły 1803

Według zweryfikowanych danych Misji Monitorującej Praw Człowieka ONZ na Ukrainie, w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2024 r. bomby zabiły 341 cywilów i raniły 1803, co stanowi trzykrotny wzrost liczby ofiar śmiertelnych i sześciokrotny wzrost liczby rannych w wyniku bombardowań lotniczych w porównaniu z 2023 r.

– Niemal trzy lata temu siedzieliśmy z Rosjanami w tej sali, wzywając do deeskalacji, negocjacji, rozmów pokojowych, wszystkiego, tylko nie wojny. Kreml wtedy nie słuchał, bo Putin nie słucha wypowiadanych słów. W związku z tym muszę odnieść się do innego stałego członka tej Rady. Wsparcie Chin dla Rosji jest w oczywistej sprzeczności z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych – ocenił Robert Wood, zastępca Przedstawiciela ds. Specjalnych ds. Politycznych.

Kontrował tę wypowiedź Wasilij Nebenzia, Stały Przedstawiciel przy ONZ reprezentujący Federację Rosyjską:

– Gdyby Stany Zjednoczone nie wspierały zamachu stanu w Kijowie w 2014 r., nie sponsorowały go, nie uczyniłyby Ukrainy anty-Rosją. Gdyby nie pozwolili Ukrainie, reżimowi kijowskiemu, na podważenie umowy mińskiej, co zostało ogłoszone otwarcie przez polityków, którzy mieli być gwarantami umowy, to w ogóle nie byłoby wojny. Krym by się nie wydarzył.

Dyplomata stwierdził, że Ukraina stała się „kopalnią złota” dla kompleksu militarno-przemysłowego „krajów anglosaskich”, powiedział, że połowa całej sprzedaży broni trafiła do 41 korporacji ze Stanów Zjednoczonych. Dodał, że w 2023 r. przychody 100 głównych producentów broni osiągnęły 632 mld USD.

Chiny: rośnie dynamika zawieszenia broni i zakończenia wojny

Pogląd Chińskiej Republiki Ludowej przedstawił Geng Shuang, zastępca Stałego Przedstawiciela przy ONZ:

– Obecna sytuacja dotycząca kwestii ukraińskiej zmienia się, obie strony konfliktu przekazały światu sygnały polityczne, wyraźnie wyrażając wolę podjęcia negocjacji. Dyskusje międzynarodowe coraz bardziej koncentrują się na negocjacjach i zbliżają się do pokoju. To w pełni pokazuje, że rośnie dynamika zawieszenia broni i zakończenia wojny oraz przywrócenia pokoju. Mamy nadzieję, że Stany Zjednoczone stawią czoła zmianom w sytuacji, przestaną nawoływać do wojny, przestaną przeszkadzać wysiłkom społeczności międzynarodowej na rzecz pokoju i wejdą na właściwą drogę promowania jak najszybszego politycznego rozwiązania kryzysu.

Ukraiński dyplomata Siergij Kislica (Stały Przedstawiciel przy Organizacji Narodów Zjednoczonych) stwierdził był: – Już zwróciliśmy uwagę Rady na wyraźną korelację między rosyjskimi atakami na infrastrukturę cywilną Ukrainy a inicjowanymi przez Rosję posiedzeniami Rady.

„Ukraina nigdy nie chciała tej wojny i – bardziej niż jakikolwiek inny kraj na świecie — Ukraina chce, aby wojna się zakończyła” – podkreślił przedstawiciel Ukrainy. Zauważając, że Federacja Rosyjska ponownie poprzedziła spotkanie „lotniczym terrorem przeciwko ukraińskim miastom”, opisał zachowanie Moskwy jako: „A – zaplanowanie uderzenia; B – zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa; C – przeprowadzenie uderzenia; D – zwołanie posiedzenia, aby poskarżyć się na zachodnie dostawy broni”. Podkreślił, że tę korelację odnotowano w co najmniej 18 przypadkach.

Rozminowanie Ukrainy może kosztować 34 mld dolarów

Delegatka Gujany zauważyła, że ​​Ukraina jest obecnie uważana za „najbardziej zaminowany kraj na świecie”, ponieważ potencjalnie 23 proc. terytorium jest zaminowane, a koszty oczyszczenia terenu mogą wynieść ponad 34 mld dolarów. Podkreślając, że taka broń „nie ma miejsca w naszym świecie”, wezwała wszystkie państwa przekazujące broń i amunicję do obszaru konfliktu, aby czyniły to w ramach istniejących międzynarodowych ram prawnych – w tym rezolucji Rady – i z odpowiednimi kontrolami w celu zapobiegania ich nieregularnemu transferowi. Izumi Nakamitsu wyrażając szczególne zaniepokojenie użyciem min na terenach zaludnionych, użyciem i transferem amunicji kasetowej wezwała do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych.

20 grudnia Rada Bezpieczeństwa ONZ zebrała się na otwartym spotkaniu informacyjnym debatując nad „Zagrożeniami dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”. Rosja poprosiła o to spotkanie w celu omówienia dostaw zachodniej broni na Ukrainę . Rosja zainicjowała te spotkania, aby przekazać swój pogląd, że dostarczanie broni Ukrainie przyczynia się do eskalacji działań wojennych i podważa wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu. Sojusznicy Ukrainy z kolei utrzymują, że ich pomoc wojskowa ma na celu wsparcie podstawowego prawa Ukrainy do samoobrony, zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych...