Najmłodszy Hercules już w polskich barwach. Wykonał pierwszy lot

Dowództwo Generalne przekazało na platformie X, że Hercules C-130 w wersji H, który Polska otrzymała od USA w ramach umowy wykonał pierwszy lot już w biało-czerwonych barwach. Samolot o numerach 91-9141 to najmłodszy z 5 Herculesów wersji H.

Samoloty zostały pozyskane w ramach programu Excess Defense Articles (EDA), czyli transferu do krajów sojuszniczych sprzętu z nadwyżek sił zbrojnych USA. Jednak trzeci samolot, który przyleciał w grudniu ubiegłego roku, został pozyskany w ramach procedury „ramp to ramp”, która polega na tym, że USA przekazały Polsce samolot prosto ze służby w US Air Force, a nie jak dwa poprzednie z magazynów.

Umowa między Polską a USA zakładała pozyskanie pięciu używanych samolotów C-130H Hercules za 14,3 mln USD, co jest bardzo atrakcyjną ceną, ponieważ szacuje się, że samoloty są warte 60 mln dolarów. Koszt, który płaci Polska za samoloty z USA to rozkonserowanie, przegląd techniczny oraz przebazowania do Polski.

Pozyskane przez Polskę samoloty są młodsze od posiadanych przez Polskę samolotów serii „E", które zostały wyprodukowane w latach 70. Tak więc pozyskujemy samoloty mniej więcej 15 lat młodsze. Dwa pierwsze samoloty, które przyleciały do Polski w lipcu 2022 roku i październiku, zostały wyprodukowane w latach 80, a trzeci, który teraz przyleciał w grudniu, jest z lat 90. Dostawa wszystkich maszyn ma się zakończyć w 2024 roku. Od 2009 r. polskie lotnictwo transportowe dysponuje pięcioma samolotami C-130 E Hercules (Lockheed Martin) wyprodukowanymi w 1970 r. i przekazanymi Polsce po remoncie.

Polska w sumie będzie posiadać 10 samolotów transportowych Hercules C-130E oraz C-130H. Potem po wyczerpaniu możliwości eksploatacyjnych, samoloty C-130E zostaną wycofane i zapewne będą służyć jako „dawca” części zamiennych.

Samoloty transportowe C-130 Hercules produkowane są przez amerykańską firmę Lockheed od połowy lat 50. Dotychczas powstało ponad 2500 egzemplarzy. Herculesy używane są przez siły zbrojne ponad 50 państw. Hercules to samolot przystosowany głównie do transportu osób i towarów na średnich odległościach. W jego ładowni może zmieścić się np. niemal setka pasażerów, 64 spadochroniarzy czy dwa do trzech pojazdów HMMWV. Samoloty te często używane są m.in do ewakuacji czy transportu rannych.