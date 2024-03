Samoloty bojowe na drogach. Ćwiczą procedury lądowania

Od 10 do 14 marca bieżącego roku, w ramach ćwiczeń Dragon 24, Wojsko Polskie ćwiczy pod kryptonimem ROUTE 604 procedury lądowania i startu wojskowych statków powietrznych na drodze wojewódzkiej nr 604 pomiędzy miejscowościami Ruskowo a Przeździęk Wielki, aby w razie sytuacji kryzysowej umożliwić lotnictwu operowanie nawet po zniszczeniu macierzystej bazy. Są to już kolejne tego typu ćwiczenia. Poprzednie miały miejsce we wrześniu 2023 roku - infromuje Dowództwo Generalne.

i Autor: kpr. Sławomir Kozioł/18DZmech