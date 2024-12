Kpt. Urban: Obsługa samolotu FA-50 w porównaniu do MiG-29 jest o wiele czystsza i przyjemniejsza

Portal Obronny miał przyjemność odwiedzić 23. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, gdzie są używane samoloty FA-50. Jak powiedziała w rozmowie z Portalem Obronnym kapitan Małgorzata Urban, dowódca klucza eksploatacji samolotów 23 BLT:

„Żeby przygotować FA-50 do startu to przede wszystkim należy zadbać, o to by wszystkie obsługi tego samolotu były wykonane i mieściły się w swoich ramach czasowych, żeby wszystkie agregaty miał jeszcze zapas resursu, i żeby po prostu samolot był sprawny. Jeśli mamy samolot, który jest sprawny i zdatny do lotu, to wtedy taki samolot możemy wyznaczyć do zabezpieczenia szkolenia lotniczego”.