US Navy i US Marine Corps otrzymały kolejne F-35C. Setny Lightning II przekazany

Rozmieszczenie F-35C jest szczególnie znaczące w regionie Indo-Pacyfiku, gdzie jego obecność wspiera pokój poprzez siłę. „Rosnąca obecność F-35 w regionie Indo-Pacyfiku wspiera pokój poprzez siłę” – twierdzi Lockheed Martin, podkreślając jego rolę w regionalnej stabilności.

W ostatnich operacjach Korpus Piechoty Morskiej zademonstrował gotowość bojową F-35C. W zeszłym miesiącu Marine Fighter Attack Squadron 314 przeprowadził pierwsze ataki powietrzne F-35C na kontrolowane przez Huti terytoria w Jemenie, co stanowiło kluczowy moment w historii operacyjnej samolotu.

F-35C jest konstrukcją dostosowaną do operowania na pokładach lotniskowców. Jego wzmocniona struktura płatowca została zaprojektowana tak, by wytrzymać przeciążenia związane z lądowaniem na pokładzie lotniskowca. Składane końcówki skrzydeł zmniejszają rozpiętość z 13,1 m do 9,4 m, co ułatwia przechowywanie samolotów na ograniczonej przestrzeni lotniskowców. Ponadto hak do lądowania umożliwia precyzyjne zatrzymanie samolotu na krótkim dystansie przy użyciu lin hamujących. F-35C ma skrzydła o większej rozpiętości (13,1 m) niż inne wersje (F-35A i F-35B), co poprawia jego zdolności do operacji przy niskich prędkościach i zapewnia większy zasięg. Posiada dłuższy zasięg dzięki dodatkowej przestrzeni na paliwo wewnętrzne. F-35C ma maksymalny zasięg bojowy wynoszący około 2220 km bez tankowania w powietrzu.

Powierzchnie samolotu zaprojektowane tak, aby minimalizować odbicie fal radarowych, co czyni F-35C trudnym do wykrycia przez radary przeciwnika. Wewnętrzne komory uzbrojenia umożliwiają przenoszenie broni w sposób niewidoczny dla radarów, zachowując niski profil radiolokacyjny.

Awionika i systemy bojowe są wyposażony w zaawansowany system sensor fusion, który integruje dane z wielu czujników w jedną, przejrzystą wizualizację dla pilota. Natomiast hełm pilota HMDS (Helmet-Mounted Display System) zastępuje tradycyjny wyświetlacz HUD, pozwalając pilotowi na uzyskanie pełnej świadomości sytuacyjnej, w tym widzenia w zakresie 360° dzięki kamerom zainstalowanym w kadłubie samolotu.Napęd stanowi silnik Pratt & Whitney F135, zapewniającym prędkość maksymalną około Mach 1,6 i zdolność do wykonywania lotów w nadźwiękowym trybie przelotowym. Samolot ten został zaprojektowany do pracy w ramach grup lotniskowych, dzięki temu może działać jako platforma bojowa, rozpoznawcza i dowodzenia. Współpracuje z innymi jednostkami morskimi i lotniczymi, tworząc kompleksową sieć zdolności bojowych.