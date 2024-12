Współpraca w zakresie zaawansowanych silników do F-16 i F-35. Pratt & Whitney i Lotnicza Akademia Wojskowa podpisały współpracę

"Pratt & Whitney Rzeszów to wiodąca firma przemysłu lotniczego w Polsce. Swoją działalnością obejmujemy pełny cykl życia silników lotniczych od konstrukcji i rozwoju po produkcję oraz serwis. Nasza współpraca z Wojskową Akademią Lotniczą stwarza wyjątkowe warunki edukacyjne w kraju dla obecnych i przyszłych studentów tej uczelni. Wiedza o silnikach odrzutowych F100 oraz F135 pomoże kadetom lepiej zrozumieć specyfikę napędów myśliwców Polskich Sił Powietrznych oraz naszych partnerów w NATO" – powiedział Piotr Owsicki, Prezes i Dyrektor Generalny zakładów Pratt & Whitney w Rzeszowie.

Pratt & Whitney Rzeszów produkuje statyczne struktury silników F100 oraz krytyczne części wirujące wykorzystywane do produkcji zarówno nowych, jak i będących w eksploatacji silników F100. Zakład produkuje także komponenty do F135 - najbardziej zaawansowanego silnika myśliwskiego, który będzie także napędzał polskie samoloty F35A.

"Absolwenci Lotniczej Akademii Wojskowej to przyszła kadra wojsk, która będzie odpowiedzialna za utrzymanie i rozwój potencjału Polskich Sił Powietrznych" – powiedział Gen. Bryg. Pil. dr inż. Krzysztof Cur, Rektor – Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej. – Szkolenia prowadzone przez specjalistów z Pratt & Whitney Rzeszów, dadzą kadetom wiedzę z pierwszej ręki na temat silników eksploatowanych w kluczowych misjach dziś i w przyszłości.

W lipcu 2024 roku firma Pratt & Whitney ogłosiła dostarczenie pierwszego z kolejnej transzy silników F100 do Polski w celu zwiększenia gotowości floty F-16. Z kolei w listopadzie firma podpisała list intencyjny z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 S.A., dotyczący zwiększenia zdolności w zakresie napraw i remontów (MRO) silników F100.

Jeśli Polska zdecyduje się pozyskać myśliwce F-15EX w celu zwiększenia swoich możliwości obronnych, to silnik F100 do F-15EX jest najlepszym możliwym wyborem. Doświadczenie w użytkowaniu silnika F100 przez Polskie Siły Powietrzne w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem Pratt & Whitney w zakresie prac remontowych i naprawczych tego modelu silnika sprawiają, że jest to najbardziej efektywne kosztowo i najmniej ryzykowne rozwiązanie, biorąc pod uwagę utrzymanie silnika F100 i maksymalną gotowość floty silników dla myśliwcó.