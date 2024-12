Nowe zadanie, nowa misja gen. bryg. Witolda Bartoszka. W dowództwie NATO

W piątek (20 grudnia) gen. bryg. Bartoszek pożegnał się z 1. Pomorską Brygadą Logistyczną im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, którą dowodził przez ostatnie trzy lata. W obecności zastępcy dowódcy – szefa logistyki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Piotra Wagnera – przekazał obowiązki swojemu zastępcy płk. Aleksandrowi Suchanowskiemu, który będzie je pełnił do czasu wyznaczenia nowego dowódcy brygady.

W apelu odczytano rozkaz personalny dyrektora Departamentu Kadr MON o przeniesieniu gen. bryg. Bartoszka z dniem 1 stycznia 2025 r. do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w związku z wyznaczeniem go do pełnienia służby na stanowisku zastępcy dowódcy - asystenta ds. wsparcia NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU).

Gen. bryg. Bartoszek powiedział dziennikarzom, że jako żołnierz jest w 100 proc. usatysfakcjonowany powierzeniem mu nowych obowiązków.

– Nowe zadanie, nowa misja. To niesamowicie wymagające stanowisko. W połowie stycznia obejmę stanowisko zastępcy, jednocześnie doradcy dowódcy NSATU – natowskiego dowództwa ds. szkolenia bojowego, wsparcia i pomocy Siłom Zbrojnym w Ukrainie. Szkolenie, pomoc i wsparcie logistyczne to najważniejsze elementy wspomagania operacji toczącej się za naszą wschodnią granicą – podkreślił generał.

Gen. bryg. Bartoszek podziękował podległym żołnierzom i pracownikom za trzy lata współdziałania, podkreślając, że był to trudny okres. Wymienił główne przedsięwzięcia brygady w tym czasie – formowanie zgrupowania zadaniowego na granicy polsko-białoruskiej obecnie zwanego Operacją Bezpieczne Podlasie, formowanie zaraz po inwazji Rosji na Ukrainę zgrupowania zadaniowego w rejonie Rzeszów-Jasionka i w tym roku zabezpieczanie terenów popowodziowych i udzielanie pomocy powodzianom.

Zastępca szefa IWSZ gen. bryg. Wagner podkreślił, że gen. bryg. Bartoszek jest niezwykle doświadczonym oficerem doskonale zorientowanym w problematyce logistyki wojskowej.

Garda: Obsługa FA-50GF w 23. BLT Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gen. bryg. Bartoszek jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Bydgoskiej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademii Dowódczo-Sztabowej w Fort Leavenworth w Stanach Zjednoczonych oraz Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, gdzie w 2020 r. ukończył podyplomowe studia polityki obronnej, a w 2022 r. – obronił doktorat.

Pełnił obowiązki służbowe m.in. w strukturach dowództwa 1. Korpusu Zmechanizowanego, Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód, Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Norfolk (Stany Zjednoczone), Połączonym Dowództwie NATO w Heildelbergu (Niemcy).

Był pierwszym dowódcą Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie, gdzie znajduje się amerykańska tarcza antyrakietowa. Przez trzy lata pełnił funkcję zastępcy Zarządu Logistyki – P4 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, a następnie 5 stycznia 2022 r. objął dowodzenie 1. Pomorską Brygada Logistyczną w Bydgoszczy. Uczestniczył w misjach wojskowych w Iraku, Afganistanie i Kosowie.

Powstanie NATO Security Assistance and Training for Ukrainie zapowiedziano na szczycie NATO w lipcu 2024 r. w Waszyngtonie. Zadaniem dowództwa będzie planowanie, koordynowanie i dostarczanie pomocy dla Ukrainy. W nowej strukturze służyć będzie około 700 osób pochodzących z państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego i wybranych partnerów.

W środę sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował w Brukseli, że nowe dowództwo NATO w Wiesbaden w Niemczech jest już gotowe do działania.

Dowództwo ma przejąć koordynację pomocy od Stanów Zjednoczonych, co – jak poinformował Reuters – jest postrzegane jako działanie mające na celu zabezpieczenie mechanizmu wsparcia przed sceptycznym wobec NATO prezydentem elektem USA Donaldem Trumpem. Od 2022 r. pomoc dla Ukrainy koordynowała Grupa Ramstein kierowana przez USA, składająca się z około 50 krajów.