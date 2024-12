Było 17, a teraz o sześć więcej. Na liście firm podlegających strategicznej ochronie państwa

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2025 r. Do wykazu (obowiązującego przez trzy lata) dopisano spółki:

• Telewizja Polsat,

• Cyfrowy Polsat,

• TVN,

• T‑Mobile Polska,

• P4,

• WB Electronics.

Rozporządzenie to wydawane jest przez rząd na podstawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Zgodnie z nią organy kontroli prowadzą postępowania administracyjne wobec podmiotów z wykazu oraz inwestorów, a dotyczą one „nabycia istotnego uczestnictwa lub nabycia dominacji nad podmiotami podlegającymi ochronie”. Efektem takich postępowań są decyzje administracyjne o sprzeciwie lub braku sprzeciwu.

W wykazie zamieszczane mogą być firmy, np. działające na rynku energetyki, ale też zajmujące się telekomunikacją. Przypisane do nich są organy kontroli – resorty. Zgodnie z ustawą, zgłaszając sprzeciw, organ kontroli może mieć na celu m.in. ochronę niepodległości, praw obywatelskich i bezpieczeństwa Polski, a także dbałość o wypełnianie obowiązków wynikających z członkostwa Polski w NATO.

Do czwartku na liście było 17 podmiotów. Dla jednego – Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowego „Telesystem-Mesko” organem kontroli jest minister obrony narodowej.

Dla 16 firm organem kontroli jest minister aktywów państwowych. Podmioty te to: • Alpetrol,

• Zakłady Chemiczne w Szczecinie „Baltchem”,

• Emitel,

• Gaspol,

• Grupa Azoty,

• Hawe,

• KGHM Polska Miedź,

• Oktan Energy&V/L Service,

• Orange,

• PKN Orlen,

• Polkomtel,

• Rafineria Gdańska,

• Stoen Operator,

• Tauron PE,

• TK Telekom i

• Unimot Terminale.

Garda - Janusz Noga CRW Telesystem Mesko Sp. z o.o.

W przypadku sześciu nowych podmiotów organem kontroli w jednym jest minister obrony narodowej (WB Electronics), a wobec pozostałych – minister aktywów państwowych.

Dopisany do listy Cyfrowy Polsat jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat – Grupa Polsat Plus, największej grupy medialno-telekomunikacyjnej w Polsce. W skład Grupy Polsat Plus wchodzą m.in.: Telewizja Polsat, Polkomtel oraz Netia. Cyfrowy Polsat od 2008 r. jest spółką notowaną na GPW. Zygmunt Solorz jest głównym akcjonariuszem, posiadającym – poprzez fundację TiVi Foundation z siedzibą w Lichtensteinie – ponad 62 proc. akcji Cyfrowego Polsatu.

TVN to prywatna stacja telewizyjna, której właścicielem jest amerykański koncern Warner Bros. Discovery.

P4 jest operatorem telekomunikacyjnym, świadczącym w Polsce usługi pod marką Play. Właścicielem jest francuski koncern Iliad Purple.

T-Mobile Polska jest częścią międzynarodowej grupy Deutsche Telekom.

WB Electronics to część Grupy WB – prywatnej polskiej firmy z sektora zbrojeniowego. Zajmuje się m.in. tworzeniem rozwiązań w dziedzinie zautomatyzowanych systemów dowodzenia w technologiach informatycznych łączności sieciowej. Jest producentem dronów bojowych. Właścicielami tej spółki są: Piotr Wojciechowski (45,49 proc.), Adam Bartosiewicz (45,49 proc.) oraz PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (26,44 proc.).