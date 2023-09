Wiedeń poinformował 20 września 2023 roku o decyzji zakupu czterech samolotów transportowych Embraer C-390 Millenium w miejsce obecnie eksploatowanych trzech maszyn C-130K Hercules, które w latach 2003-2004 pozyskano z zapasów Royal Air Force. Były to samoloty używane i ich stan techniczny wymaga w najbliższych latach pozyskania następcy.

Austria zdecydowała się w miejsce czterosilnikowych turbośmigłowych Herculesów wprowadzić do służby dwusilnikowe odrzutowce C-390 firmy Embraer. Są to maszyny, które w ostatnim czasie szturmem zdobyły rynek średnich samolotów transportowych, pod względem przenoszonego ładunku odpowiadając popularnym C-130 Hercules, ale przewyższając je prędkością i zasięgiem.

Brazylijski koncern Embraer który produkuje C-390 nie ukrywał nigdy, że maszyna ta powstała, aby zastąpić Herculesy. W pierwszej kolejności, we własnych siłach zbrojnych. Docelowo, konkurując z nimi na rynku światowym. Jak się wydaje skutecznie. Dotychczas brazylijskie siły powietrzne zamówiły 19 samolotów, a pierwsze załogi osiągnęły już gotowość operacyjną. Portugalia odebrała już pierwsze z 5 zamówionych samolotów w 2019 roku. Węgry zamówiły dwa samoloty w 2021 roku.W czerwcu ubiegłego roku 5 maszyn zamówiły Niderlandy. Austria chce się dołączyć do tego kontraktu i prawdopodobnie podjąć również z Amsterdamem współpracę jeśli chodzi o wspólną eksploatację. W Europie zainteresowanie C-390 Millenium wyrażają też Czechy i Grecja. Szwecja również dołączyła do tej grupy a koncern Saab podpisał z Embraerem umowę o współpracy w zakresie obsługi i wspólnej oferty dla krajowego użytkownika. Zamówienia na łącznie 24 maszyny złożyły też Argentyna, Kolumbia i Chile. Natomiast rozmowy prowadzone są w tym zakresie przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, Peru, Nową Zelandię, Australię i Kanadę.

Embraer C-390 Milenium to dość nowa maszyna, zaprezentowana po raz pierwszy w 2014 roku. Technologie użyte do budowy maszyny bazują na rozwiązaniach stosowanych przez koncern Embraer z sukcesem w budowie regionalnych odrzutowców pasażerskich z rodziny E-jets oraz szerokiej gamy bizjetów, z których firma jest najlepiej znana na świecie. Dlatego zdecydowano się na napęd odrzutowy, dzięki czemu pod względem wielu parametrów C-390 przewyższa najnowszą generację turbośmigłowych samolotów Herculesa, przez ostatnie pół wieku stanowiące w zasadzie standard w zakresie średnich samolotów transportowych w NATO i innych sojuszników USA.

C-390 powstał z myślą o szerokim zastosowaniu w rolach, które obecnie realizują średnie samoloty transportowe, zwykle napędzane silnikami turbośmigłowymi. Jest więc zdolny do korzystania z nieutwardzonych lotnisk i mimo to zabiera do 23,5 ton ładunku. W jego ładowni mieści się np. sześć standardowych palet albo transporter opancerzony taki jak Patria AMV, KTO Rosomak czy LAV-25. Może to być również 80 pasażerów lub 64 spadochroniarzy z pełnym wyposażeniem.

Brazylijski samolot mierzy 35,2 m długości, a jego skrzydła mają 35,5 m rozpiętości. Jest to górnopłat ze skośnymi skrzydłami, pod którymi umieszczone są silniki turbowentylatorowe International Aero Engines V2500-E5. Jest to sprawdzona i popularna jednostka napędową, stosowana m.in. w samolocie pasażerskim Airbus-321. Dzięki zastosowaniu silników turbowentylatorowych o wysokiej wydajności C-390 osiąga prędkość maksymalną 850 km/h i zasięg około 6 tys. km z ładunkiem 14 ton. Pozwala to na realizację misji międzykontynentalnych. Z maksymalnym ładunkiem 23 ton zasięg to nadal ponad 2800 km.