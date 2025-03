Co z umową na Borsuka? Szef MON: Będzie podpisywał kontrakty, które są możliwe do wykonania

Kierownictwo resortu obrony utrzymuje, że podpisanie kontraktu na bojowe wozy Borsuk nastąpi w najbliższym czasie. "Rzeczpospolita" informowała w poniedziałek, że umowa wykonawcza na 116 takich pojazdów to kwestia najbliższych dni.

Były minister obrony Mariusz Błaszczak (PiS) na platformie X napisał o "niszczeniu potencjału Wojska Polskiego przez koalicję 13 grudnia". Jak podkreślił, w 2023 r. podpisał umowę na ponad 1000 sztuk pojazdów bojowych Borsuk, a takie zamówienie jest nieadekwatne do potrzeb Wojska Polskiego i rozbudowy zdolności produkcyjnych w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Kosiniak-Kamysz pytany w środę, czy umowa wykonawcza na 116 Borsuków to nie za mało, zapewnił, że pojazdów będzie więcej, lecz na dzisiaj takie są możliwości ich wyprodukowania. Podkreślił, że "nie jest taki jak jego poprzednik", który "uwielbiał podpisywać kontrakty na wielką skalę". Zdaniem szefa MON, Błaszczak nie zabezpieczał kontraktów finansowo, a ostatecznie umowy wykonawcze były dużo mniejsze.

Minister obrony dodał, że kierownictwo resortu, względem poprzedników, jest uczciwe i nie zrywa żadnych zawartych kontraktów, a prowadzi negocjacje. Jak zauważył, strona francuska "do dziś ma do Polski żal o zerwanie w 2022 r. przez rząd PiS umowy na śmigłowce bojowe Caracal".

"Będę podpisywał kontrakty, które są możliwe do wykonania z zabezpieczeniem finansowym i będą skuteczne do zrealizowania przez przemysł zbrojeniowy" - zadeklarował szef MON

Jak dodał, to aktualny rząd rozpoczął produkcję i prace badawczo-naukowe dotyczące Borsuków. "Oni (poprzedni rząd) zmarnowali osiem lat i nie byli w stanie zakupić i dostarczyć ani jednego Borsuka do polskiej armii" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Według niego, poprzednicy "nie kupowali uzbrojenia do samolotów, które zamówili, nie szkolili żołnierzy, nie finansowali w takim wymiarze infrastruktury, nie zabezpieczyli setek miliardów złotych na coś, co jest droższe niż sam zakup - na utrzymanie sprzętu oraz jego serwisowanie". "Można kupić samoloty, ale jak się nie kupi do nich broni i uzbrojenia, to one są nic nie warte" - zauważył.

Gdzie będą służyć bwp Borsuk?

Według MON pierwsze zamówione dla Wojska Polskiego Borsuki mają trafić przede wszystkim do jednostek 16. Dywizji Zmechanizowanej, której jednostki rozlokowane są przede wszystkim w woj. warmińsko-mazurskim. Mają tam m.in. współpracować z dostarczanymi z Korei Płd. czołgami K2.

BWP Borsuk czym jest?

BWP Borsuk to nowoczesny polski pojazd opancerzony zaprojektowany z myślą o wsparciu piechoty na polu bitwy. Jest to wóz przeznaczony do transportu żołnierzy, zapewniając im ochronę przed różnymi zagrożeniami, a jednocześnie umożliwiając wsparcie ogniowe i manewrowość w trudnym terenie.

Borsuk posiada nowoczesne opancerzenie, które zapewnia ochronę przed bronią strzelecką, odłamkami, a także bronią przeciwpancerną. Jest to pojazd klasy IV (według klasyfikacji NATO), co oznacza wysoką odporność na pociski dużego kalibru. Pojazd jest napędzany silnikiem wysokiej mocy, co zapewnia dużą mobilność zarówno w terenie, jak i na drogach. Borsuk jest w stanie poruszać się w trudnym terenie, co jest kluczowe podczas działań wojskowych w różnych warunkach.

Standardowo wyposażony jest w armatę kal. 30 mm, karabin maszynowy, oraz systemy przeciwpancernymi Spike. Borsuk jest projektowany jako wóz wsparcia piechoty, ale jego wszechstronność umożliwia użycie w różnych scenariuszach, takich jak transport żołnierzy, wsparcie ogniowe, czy także prowadzenie działań zwiadowczych. BWP Borsuk jest przewidziany do użytku przez Wojsko Polskie, ale jego konstrukcja sprawia, że może być używany również przez inne armie. Borsuk wpisuje się w potrzeby współczesnych armii, które wymagają mobilnych i dobrze opancerzonych pojazdów zdolnych do wsparcia piechoty w nowoczesnych konfliktach, w tym w walce w trudnym terenie, w miastach oraz w trudnych warunkach atmosferycznych.

PM/PAP