Jak poinformowały służby medialne bojowników Huti - „Dron został zestrzelony podczas prowadzenia wrogich operacji w przestrzeni powietrznej Jemenu”. Maszyna miała zostać wyeliminowana przez jeden z dostarczanych przez Iran systemów przeciwlotniczych którymi dysponują jemeńscy bojownicy.

Tej informacji nie potwierdziłą wprost strona amerykańska, jednak Siły Powietrzne USA poinformowały w tym tygodniu o utracie kontaktu z samolotem MQ-9 Reaper podczas operacji nad Morzem Czerwonym. Amerykański resort obrony wydał oświadczenie w tej sprawie. Czytamy w nim, że bezzałogowy statek powietrzny "wspierał działania militarne przeciwko Huti w ramach operacji Poseidon Archer". Jeśli chodzi o okoliczności utraty maszyny, jak oświadczył przedstawiciel Pentagonu - „Aktywnie oceniamy incydent, aby ustalić przyczynę i możliwe dalsze kroki”.

Raczej nie ulega wątpliwości, co stało się z amerykańskim bezzałogowcem wartym ponad 30 mln dolarów. Huti dysponują kilkoma systemami obrony powietrznej, które zdolne są do eliminacji tego typu celu – niezbyt szybkiego, ale poruszającego się na dużej wysokości. Mowa tu o pociskach przeciwlotniczych dostarczanych przez Iran, takich jak produkowane przez ten kraj Saqr 358 i Sayyad-2C oraz lokalnej wersji rosyjskiego 2K12 Kub (SA-6 Gainful).Co prawda Hutyi utrzymują, ze samodzielnie wytwarzają część z tych systemów, ale są one faktycznie dostarczane w częściach przez Iran i montowane na miejscu.