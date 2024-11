Rosja sięga po „egzotycznych” żołnierzy. Rekrutuje jemeńskich bojowników Huti na Ukrainę

Po tym jak Rosja sięgneła po żołnerzy północnokoreańskich w wojnie na Ukrainie, a wcześniej jeszcze np. Hidusów, to teraz przyszedł czas na werbunekt jemeńskich bojowników Huti na wojnę z Ukrainą. Rosja obiecuje im pracę i obywatelstwo, a następnie zmusza ich do służby w armii i wysyła na front - poinformował w niedzielę (24 listopada) brytyjski dziennik "Financial Times".

i Autor: Mil.ru