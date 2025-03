Kto wygra walkę o budowę marokańskich okrętów podwodnych? Niemcy i Francja konkurują z Rosją

Według branżowego portalu MilitaryAfrica Francuzi zachęcają Rabat do swoich okrętów klasy Scorpene i są też zainteresowani obsługą nowej stoczni w Casablance.

Scorpene, jak zachwala jego producent, jest „niezwykle cichy i autonomiczny”, a jego elastyczna konstrukcja może być dostosowana do specyficznych potrzeb marynarki wojennej Maroka, operującej głównie w wodach przybrzeżnych.

Te okręty posiadają już marynarki wojenne Chile, Malezji, Brazylii i Indii.

Naval Group prowadzi rozmowy z Królewskimi Siłami Zbrojnymi Maroka (FAR) w sprawie potencjalnego zamówienia na okręt podwodny od 2021 r. Wcześniej francuskie konsorcjum dostarczyło do północnoafrykańskiego królestwa fregaty wielozadaniowe, co umocniło jego obecność w tym kraju, dając przewagę nad konkurencją.

Garda: kmdr Witkiewicz o Orce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Konkurencyjna stocznia z Niemiec promuje zaawansowane technicznie okręty HDW Class Dolphin AIP i HDW Class 209/1400mod. Dolphin, jak opisano na stronie internetowej TKMS, zapewnia „wysoką wartość operacyjną” dzięki zintegrowanemu systemowi ogniw paliwowych, a cztery niemieckie HDW Class 209/1400mod pływają w egipskich siłach morskich.

Ale nie tylko Francja i Niemcy ubiegają się o marokańskie zlecenie. W grze są też stocznie z Grecji, Portugalii i Rosji.

Te dwa pierwsze kraje zaproponowały Maroku zaoszczędzenie pieniędzy i kupienie od nich uzywanych okrętów.

Rosja – według innego branżowego portalu Navyrecognition - liczy na sprzedaż swojego Amur 1650, okrętu podwodnego czwartej generacji z napędem dieslowsko-elektrycznym.

Przegrana Moskwy z Paryżem lub Berlinem w wyścigu o marokański kontrakt byłaby kolejnym dowodem, że Rosja po trzech latach agresji na Ukrainę, posiłkując się bronią z Korei Północnej i Iranu, zniszczyła swój wizerunek potęgi militarnej i głównego dostawcy uzbrojenia na świecie. Jej sprzedaż broni spadła w ubiegłym roku o 53 proc. Według Instytutu Międzynarodowych Studiów Politycznych, najstarszego włoskiego think tanku, Rosję wyprzedziła Francja, która stała się drugim co do wielkości światowym dostawcą broni.

Maroko od kilku lat prowadzi wyścig zbrojeń z sąsiednią Algierią, która posiada największą w Afryce flotę okrętów podwodnych, przede wszystkim wyprodukowanych w Związku Sowieckim i Rosji okrętów klasy Kilo wyposażonych w system rakietowy Kalibr, który może atakować cele morskie i lądowe.

PAP