Chińskie myśliwce J-35 o krok od służby. Sygnały z Pekinu coraz wyraźniejsze

J-35 o krok od służby

Kilka tygodni po ujawnieniu zdjęć myśliwców J-35A w barwach sił powietrznych, w tym egzemplarzy o numerach bocznych 61820 i 61821, na chińskim portalu Weibo opublikowano fotografie dwóch samolotów J-35 w konfiguracji morskiej. Oba egzemplarze, z numerami „0011” i „0012”, posiadały charakterystyczne oznaczenia marynarki wojennej oraz emblemat „Latającego Rekina” na usterzeniu pionowym.

Jak donosi EurAsian Times według byłego instruktora Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, Songa Zhongpinga, obecność tych znaków oraz zaawansowany etap testów wskazują, że J-35 znajduje się już w produkcji i zbliża się do gotowości operacyjnej. Na opublikowanych zdjęciach piloci noszą charakterystyczne niebieskie hełmy, które wcześniej były widywane u pilotów J-15, który obecnie jest podstawowym myśliwcem pokładowym w Chinach.

Warto wspomnieć, że już na początku lipca w materiale na temat myśliwców J-15 wyemitowanym przez chińską państwową telewizję CCTV 13, Chiny „przypadkowo” ujawniły sugestie o możliwym uruchomieniu masowej produkcji myśliwców 5. generacji J-35. W materiale można bowiem było zobaczyć ok. 5-6 J-35 znajdujących się na zaawansowanym etapie montażu.

A remarkable image captures two operational J-35 carrier-based stealth fighters of the People’s Liberation Army Navy (PLAN) flying in tight formation, showcasing the growing maturity of China’s 5th-gen naval aviation program. pic.twitter.com/Cc4DGoXc2x— Global Defense Insight (@Defense_Talks) July 20, 2025

Wzmocnienie dla lotniskowca Fujian

J-35 ma zostać podstawowym myśliwcem dla najnowszego chińskiego lotniskowca Fujian, pierwszego wyposażonego w elektromagnetyczne katapulty startowe. Dzięki tej technologii chińska marynarka uzyska możliwość startu cięższych samolotów z większym uzbrojeniem. Fujian przeszedł już osiem prób morskich i ma wejść do służby jeszcze przed końcem 2025 roku. Choć nie potwierdzono, czy J-35 rozpoczął testy na Fujianie, jego pojawienie się w barwach marynarki i brak rurek Pitota na nosie samolotu wskazuje, że maszyna zakończyła fazę prototypową i trafiła do produkcji seryjnej.

Fujian to największy chiński lotniskowiec i największy na świecie okręt tej klasy z napędem konwencjonalnym. Ma około 320 m długości (300 m na linii wodnej), 78 m szerokości pokładu (39,5 m na linii wodnej), a jego wyporność wynosi 71 875 ton (standardowa) do 80 000–85 000 ton (pełna). Napęd stanowią kotły parowe zintegrowane z silnikami elektrycznymi, generujące 220 000 KM, co pozwala osiągnąć prędkość maksymalną szacowaną na około 30 węzłów. Chiński lotniskowiec posiada zaawansowane systemy radarowe i elektroniczne, a jego nadbudówka, umieszczona na prawej krawędzi pokładu, przypomina konstrukcje amerykańskich superlotniskowców.

J-35 - szybka ewolucja chińskiego myśliwca 5. generacji

Wersja lądowa J-35A została po raz pierwszy pokazana publicznie podczas salonu lotniczego w Zhuhai w listopadzie 2024 roku. Morski wariant J-35 po raz pierwszy zaobserwowano natomiast w październiku 2021 roku, a kolejne zdjęcia pojawiały się w latach 2022 i 2023. W ostatnich miesiącach maszyna była wielokrotnie widywana podczas lotów w formacjach z myśliwcami J-20 i J-15 oraz samolotami wczesnego ostrzegania, m.in. podczas prób przed paradą wojskową planowaną na 3 września 2025 roku.

Osiągi J-35 nie zostały oficjalnie ujawnione, jednak według ekspertów maszyna ma rozwijać prędkość maksymalną ponad 1,8 Ma i dysponować zasięgiem rzędu 1200–1500 km, przy udźwigu uzbrojenia wynoszącym około 8000 kg. Samolot ma być zdolny do prowadzenia operacji zarówno powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia, z wykorzystaniem uzbrojenia przenoszonego w wewnętrznych komorach, co pozwala na zachowanie cech stealth. Jego awionika ma być zaawansowana i zintegrowana z chińskim systemem dowodzenia i kontroli, tym samym umożliwiając działanie w ramach sieciocentrycznego pola walki.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, Chiny staną się drugim państwem po USA posiadającym dwa typy myśliwców stealth: J-20 i J-35. Amerykanie mają F-22 i F-35, z którego wywodzi się również morska wersja F-35C. J-35 ma zastąpić przestarzałe J-15, czyli samoloty bazujące na konstrukcji radzieckiego Su-33.