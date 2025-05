Caracal w Bagdadzie. Airbus rozpoczyna dostawy śmigłowców do Iraku

Zakup śmigłowców H225M Caracal przez Irak stanowi istotny krok w kierunku modernizacji i odbudowy potencjału operacyjnego tamtejszych sił zbrojnych. W obliczu wyzwań bezpieczeństwa, zarówno wewnętrznych poprzez utrzymujące się zagrożenie ze strony ugrupowań paramilitarnych czy ekstremistycznych jak i zewnętrznych.

Rząd Iraku zdecydował się na wzmocnienie komponentu śmigłowcowego poprzez wybór sprawdzonej konstrukcji europejskiej produkcji. H225M Caracal, opracowany przez Airbusa, to wielozadaniowy, średni śmigłowiec transportowo-bojowy, który znajduje się już na wyposażeniu wielu sił zbrojnych NATO, w tym Francji, Hiszpanii czy Węgier, a także państw Bliskiego Wschodu, takich jak Kuwejt czy Arabia Saudyjska.

Decyzja Iraku o zakupie Caracali jest wyrazem dążenia do zwiększenia mobilności wojsk lądowych, poprawy zdolności ewakuacyjnych oraz możliwości prowadzenia działań specjalnych i operacji powietrzno-desantowych. Śmigłowce H225M oferują zasięg przekraczający 600 kilometrów, możliwość tankowania w powietrzu, a także przenoszenia znacznych ładunków oraz personelu do 28 żołnierzy. Co więcej, mogą być uzbrojone w karabiny maszynowe zamontowane w drzwiach oraz opcjonalnie integrowane z systemami samoobrony, co czyni je odpowiednimi do działań w warunkach asymetrycznego zagrożenia, typowych dla operacji w Iraku.

Zakup Caracali przez Bagdad został sfinalizowany w ramach umowy międzyrządowej z Francją, co dodatkowo podkreśla geopolityczny wymiar tej transakcji. Francja, obok Stanów Zjednoczonych, coraz śmielej zaznacza swoją obecność w regionie jako dostawca uzbrojenia i partner w zakresie szkoleń wojskowych.

Airbus, będący wykonawcą zamówienia, ma zapewnić także pakiet logistyczny i szkoleniowy, który obejmie irackich pilotów i personel techniczny, umożliwiając samodzielne operowanie i utrzymanie śmigłowców przez Irackie wojsko.

Bagdad wiąże z programem duże nadzieje – zarówno w wymiarze czysto militarnym, jak i prestiżowym, ponieważ modernizacja floty śmigłowców ma świadczyć o rosnącej samodzielności i ambicjach Iraku na regionalnej scenie bezpieczeństwa. W dłuższej perspektywie Caracale mogą stać się elementem szerszej koncepcji budowy mobilnych sił szybkiego reagowania, gotowych do interwencji na dużym obszarze kraju od pustynnych prowincji zachodnich po górzyste regiony północy.

H225M Caracal, opracowany przez Airbus Helicopters, jestem śmigłowcem wielozadaniowym nowej generacji, stworzony z myślą o najbardziej wymagających misjach wojskowych, ratowniczych i specjalnych. Platforma śmigłowca bazuje na Super Pumie/Cougar, model H225M został głęboko zmodernizowany pod kątem wymagań operacyjnych sił zbrojnych zarówno NATO, jak i państw partnerskich (jak w tym wypadku Irak).

Konstrukcja śmigłowca opiera się na kompozytowym kadłubie o wysokiej odporności na uszkodzenia balistyczne i korozję, co umożliwia jego użytkowanie w trudnych warunkach klimatycznych – od pustyń Bliskiego Wschodu po dżungle i obszary morskie. H225M może być wyposażony w opancerzenie kabiny, osłony dla kluczowych komponentów oraz systemy samoobrony, w tym wyrzutnie flar i dipoli.

Napędzany jest dwoma silnikami turbowałowymi Safran Makila 2A1, każdy o mocy około 2400KM, pozwala to na osiąganie prędkości przelotowej rzędu 270 km/h oraz zasięgu operacyjnego przekraczającego 600 kilometrów, możliwego do dalszego zwiększenia dzięki opcji tankowania w powietrzu.