Bayraktar TB2 testuje zdolnością walki elektronicznej. Nowa propozycja Turcji

Bayraktar TB2, dotychczas kojarzony z misjami uderzeniowymi i rozpoznawczymi, zyskując zaawansowane zdolności rozpoznania i walki radioelektronicznej.

Nowe zasobniki ANTIDOT skutecznie wykrywają i zakłócają radary, a radar FULMAR SAR zapewnia obrazowanie terenu w każdych warunkach.

Sprawdź, jak te modułowe ulepszenia transformują drona w potężną platformę SEAD/DEAD, budząc globalne zainteresowanie wojskowe!

Dotychczas Bayraktar TB2 kojarzony był głównie z misjami rozpoznawczo-uderzeniowymi z wykorzystaniem głowic optoelektronicznych oraz lekkiej amunicji precyzyjnej serii MAM. Doświadczenia ze współczesnych konfliktów zbrojnych jednoznacznie wskazują jednak na rosnącą rolę systemów walki radioelektronicznej oraz konieczność prowadzenia rozpoznania radarowego bez względu na warunki atmosferyczne czy pory dnia. Odpowiedzią tureckich koncernów ASELSAN i Baykar Defence jest modułowy zestaw zasobników dostosowany do specyfiki taktycznych maszyn bezzałogowych, takich jak Bayraktar TB2 i TB3.

Konfiguracja walki elektronicznej rodem z Turcji

W skład prezentowanej konfiguracji wchodzi zasobnik ANTIDOT 2ES 100, przeznaczony do rozpoznania radioelektronicznego. Jego głównym zadaniem jest wykrywanie, identyfikacja, rejestracja oraz precyzyjne geolokowanie emisji radarowych przeciwnika, ze szczególnym uwzględnieniem radarów kierowania ogniem zestawów obrony powietrznej. Jest to więc zdolność do mapowania systemów OPL przeciwnika.

BAYRAKTAR TB2’lere entegre edilen ANTIDOT Elektronik Destek ve Harp Podu ile FULMAR 200 Sentetik Açıklıklı Radar Podu, 18 farklı ülkenin katıldığı uluslararası demo faaliyetinde başarıyla görev yaptı! https://t.co/UcoX5b0FiO— SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) September 18, 2026

Uzupełnieniem tego rozwiązania jest zasobnik zakłócający ANTIDOT 2EA 200, stworzony z myślą o prowadzeniu aktywnego zakłócania i obezwładniania stacji radarowych oraz wrogich systemów śledzenia. Oba zasobniki obsługiwane są przez wspólny system walki elektronicznej ANTODOT, a dane przekazywane są na ziemię w czasie rzeczywistym.

Z kolei FULMAR 200 to lekki, kompaktowy zasobnik rozpoznawczy, wyposażony w radar z syntetyczną aperturą (SAR). Umożliwia on uzyskiwanie obrazów terenu o wysokiej rozdzielczości przez chmury, mgłę czy dym, a także sprawną detekcję celów ruchomych.

Realistyczny scenariusz?

Podczas pokazów na poligonie w Konyi zaprezentowano dynamiczny scenariusz operacyjny z wykorzystaniem dwóch bezzałogowców Bayraktar TB2, działających w ramach zsynchronizowanej sieci walki. Pierwszy etap misji zakładał przełamanie obrony powietrznej przeciwnika. Dron wyposażony w zestaw ANTIDOT 2ES 100 oraz ANTIDOT 2EA 200 wykrył pracę emiterów radarowych symulowanego zestawu przeciwlotniczego. Po natychmiastowym ustaleniu pozycji stacji radarowej zasobnik zakłócający wdrożył autonomiczne procedury przeciwdziałania, co pozwoliło maszynie na bezpieczne zbliżenie się do obszaru chronionego bez ryzyka zestrzelenia.

W drugim etapie nastąpiło przekazanie danych i wykonanie obrazowania radarowego. Współrzędne wykrytego celu zostały w czasie rzeczywistym przesłane do drugiego aparatu Bayraktar TB2, przenoszącego zasobnik FULMAR 200. Wykorzystując stację SAR, drugi bezzałogowiec wykonał dokładne zobrazowanie wskazanego rejonu, potwierdzając pozycję i strukturę celu bez względu na optyczną widoczność.

Jak podkreśla koncernASELSAN, po raz pierwszy w historii wdrożenie zasobników serii ANTIDOT przetestowano na platformie TB2 w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, prowadząc działania przeciwko realnie funkcjonującym stacjom radarowym.

Niski koszt jednostkowy oraz kompaktowa budowa zasobników ASELSAN pozwalają przekształcić stosunkowo niedrogą platformę taktyczną w wielozadaniowy aparat przeznaczony do misji obezwładniania i identyfikacji obrony powietrznej przeciwnika (SEAD/DEAD).

Możliwość instalacji zasobnika FULMAR 200 pod skrzydłem – przy jednoczesnym zachowaniu standardowej głowicy optoelektronicznej pod kadłubem – drastycznie zwiększa elastyczność operacyjną drona, eliminując wrażliwość na niekorzystne warunki pogodowe. Standardowa konfiguracja pozwala zamiennie stosować głowicę optoelektroniczną lub radar SAR/AESA. Znacznie ogranicza to możliwość użycia tych maszyn, choćby dlatego, że bez głowicy optoelektronicznej maszyna nie jest w stanie naprowadzać uzbrojenia.

Uczestnictwo przedstawicieli 18 państw w pokazach w Konyi potwierdza zainteresowanie turecką ofertą. Niestety nie mamy informacji na temat tego, czy wśród nich znaleźli się również przedstawiciele Polski. Turecki przemysł obronny konsekwentnie stara się budować przewagę konkurencyjną, oferując zagranicznym użytkownikom pakiet modernizacyjny podnoszący przeżywalność i skuteczność bezzałogowców na współczesnym polu walki. Nie tylko własnych, ale również pochodzących od innych producentów. Stąd na przykład współpraca z koncernami z Włoch czy Niemiec.