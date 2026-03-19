Autonomiczne drony podwodne dla wojska. PGZ Stocznia Wojenna, Politechnika Gdańska i AGH łączą siły

Porozumienie o bezzałogowcach

Podpisanie porozumienia nastąpiło - 18 marca 2026 roku - w Gdańsku, z udziałem prezesa PGZ Stoczni Wojennej Marcina Ryngwelskiego oraz przedstawicieli Politechniki Gdańskiej i AGH. Strony zadeklarowały ścisłą współpracę w zakresie badań, projektowania i testowania autonomicznych systemów bezzałogowych, ze szczególnym naciskiem na jednostki podwodne zdolne do działania w wymagającym środowisku morskim. Wspólne prace mają objąć zarówno etap koncepcyjno‑badawczy, jak i przygotowanie rozwiązań możliwych do wykorzystania w przyszłych programach modernizacyjnych sił zbrojnych.​

Cel: nowe zdolności w domenie morskiej

Projekt koncentruje się na stworzeniu nowej generacji dronów podwodnych, przeznaczonych do realizacji zadań rozpoznawczych, monitoringu akwenów oraz wsparcia ochrony infrastruktury krytycznej, w tym szlaków komunikacyjnych i instalacji podmorskich. Autonomiczne systemy bezzałogowe mają uzupełniać klasyczne platformy załogowe, zwiększając świadomość sytuacyjną i elastyczność działania w sytuacjach kryzysowych oraz konfliktowych. Współpraca uczelni technicznych z przemysłem obronnym ma przyspieszyć transfer technologii z laboratoriów do realnych zastosowań operacyjnych.

Znaczenie porozumienia dla przemysłu i wojska

Zawarcie porozumienia z Politechniką Gdańską i AGH pozwala PGZ Stoczni Wojennej wykorzystać potencjał naukowo‑badawczy wiodących uczelni technicznych do rozwijania nowych produktów i kompetencji w obszarze systemów bezzałogowych. Połączenie zaplecza przemysłowego stoczni z wiedzą i infrastrukturą laboratoryjną uczelni może przełożyć się na szybsze wdrażanie innowacji oraz zwiększenie udziału krajowych rozwiązań w przyszłych programach modernizacji Marynarki Wojennej. Dla Sił Zbrojnych RP współpraca ta oznacza perspektywę budowy rodzimego ekosystemu technologicznego w domenie bezzałogowej, co wzmacnia odporność państwa na zagrożenia w środowisku morskim i ogranicza zależność od dostawców zewnętrznych.

PGZ Stocznia Wojenna – rola w systemie bezpieczeństwa

PGZ Stocznia Wojenna jest wyspecjalizowaną stocznią w Gdyni, wywodzącą się z tradycji przedwojennej Stoczni Marynarki Wojennej i skupioną na realizacji zadań na rzecz polskich sił morskich oraz innych formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo morskie państwa. Przedsiębiorstwo świadczy usługi w pełnym cyklu życia okrętów wojennych – od projektowania i budowy, przez remonty i modernizacje, po serwis i integrację systemów elektronicznych oraz uzbrojenia. Stocznia uczestniczy w kluczowych programach modernizacyjnych, takich jak budowa fregat typu Miecznik, okrętu ratowniczego przyszłego ORP "Ratownik" i szeroki zakres prac przy istniejących jednostkach floty, co wzmacnia jej pozycję jako jednego z filarów krajowego przemysłu obronnego w domenie morskiej.

Źródło: Materiały prasowe PGZ Stocznia Wojenna