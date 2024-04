Airbus rozszerzy konstelację satelitów obserwacyjnych. Firma uruchomiła program Pléiades Neo Next

„Pléiades Neo Next bazuje na sukcesie istniejącej konstelacji Pléiades Neo, która obsługuje klientów rządowych i komercyjnych z całego świata”, powiedziała Karen Florschütz, wiceprezes wykonawczy działu Connected Intelligence w Airbus Defence and Space. „Uatrakcyjni on oferowane przez nas produkty i usługi, pod względem jakości, wydajności i niezawodności dostarczania zobrazowań, a także usług i aplikacji rozpoznawczych”.

Program Pléiades Neo Next jest finansowany i zarządzany przez firmę Airbus Defence and Space, łącznie z produkcją sprzętu i oprogramowania. Uzyskiwane przezeń zobrazowania w pełnej rozdzielczości będą udostępniane szerokiemu gronu klientów z sektorów wojskowego i wywiadu, rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki morskiej, reagowania na katastrofy, mapowania i usług opartych na lokalizacji, inżynierii lądowej, urbanistyki i usług użyteczności publicznej.

Użytkownicy nadal będą mogli bezpośrednio zadaniować satelity Airbusa nawet na kilkadziesiąt minut przed ich przelotem nad interesującym obszarem. Obrazy będą odbierane za pośrednictwem naziemnej stacji bezpośredniego odbioru (DRS) danego klienta lub poprzez platformę cyfrową OneAtlas szybko po przesłaniu z orbity, co umożliwi wykorzystanie ich w aplikacjach o istotnym znaczeniu.

Według producenta „satelity Pléiades Neo i Pléiades Neo Next zapewnią częstsze wizyty w dowolnym miejscu na Ziemi, nawet kilka razy dziennie, oferując przy tym najlepsze dostępne na rynku rozdzielczość przestrzenną i dokładność geolokalizacji”. Dodatkowo Airbus zapewnia, że w Pléiades Neo Next nastąpi usprawnienie segmentu naziemnego: stacji DRS i platformy OneAtlas, co przełoży się na zwiększenie liczby obsługiwanych zadań, a także optymalizację czasu pomiędzy postawieniem zadania, wykonaniem zobrazowania i odbiorem zdjęć na ziemi.

Pléiades Neo Next Airbus ma wzmocnić możliwości i usługi w zakresie obserwacji Ziemi. Flota pojazdów orbitalnych Airbusa obejmuje konstelacje satelitów optycznych i radarowych, co zapewnia komplementarność usług i zastosowań, w tym różnych rozdzielczości, możliwości pracy w każdych warunkach pogodowych oraz w dzień i w nocy. Równolegle Airbus rozwija nowe możliwości obserwacyjne w oparciu o bezzałogowe samoloty stratosferyczne.

Na podstawie komunikatu prasowego Airbus