Zmiany w Wojsku Polskim. Nowy Inspektor Sił Powietrznych i Zastępca Dowódcy Generalnego

13 października 2025 r. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył dziś decyzje o awansach i nominacjach dla dwóch oficerów lotnictwa. Generał brygady pilot Tomasz Jatczak obejmie stanowisko Inspektora Sił Powietrznych, a generał dywizji pilot Ireneusz Nowak stanowisko zastępcy dowódcy generalnego RSZ. Zmiany wejdą w życie 20 października.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław @KosiniakKamysz wręczył dziś generałom #WojskoPolskie decyzje o wyznaczeniu na nowe stanowiska służbowe:-✅gen. bryg. pil. Tomasz Jatczak od 20 października 2025 roku wyznaczony na stanowisko Inspektora Sił Powietrznych… pic.twitter.com/vwqeMlvhRZ— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 13, 2025

Gen. bryg. pil. Tomasz Jatczak, urodzony w 1973 roku w Zgierzu, to absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademia Sztuki Wojennej), Jatczak rozpoczął służbę w 2 Pułku Zmechanizowanym. Jego kariera szybko ewoluowała w kierunku lotnictwa: w 2010 roku zakwalifikował się do pierwszej grupy polskich pilotów szkolonych na samoloty F-16, ukończył kurs w 2012 roku i objął dowodzenie grupą działań lotniczych w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. W 2016 roku dowodził pierwszą zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kuwejcie w ramach operacji "Inherent Resolve" przeciwko Państwu Islamskiemu. Jako pilot doświadczalny na MiG-29 z uprawnieniami instruktorskimi, ma na koncie ponad 2500 godzin nalotu, w tym ponad 1330 na F-16. W latach 2018–2021 dowodził 32 BLT, a od 2021 roku był zastępcą dowódcy i dowódcą 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego (SLT) w Poznaniu, gdzie jednocześnie pełnił funkcję dowódcy garnizonu. Nominowany na generała brygady w 2023 roku, Jatczak jest ekspertem w zakresie taktyki powietrznej i integracji nowych technologii, co czyni go idealnym kandydatem na inspektora odpowiedzialnego za całość sił powietrznych RP.

Gen. Nowak: F-35 to wyzwanie dla całej armii

Drugim kluczowym nominowanym jest gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak, urodzony 6 grudnia 1972 roku w Końskich, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (1995, kierunek pilot samolotów naddźwiękowych), Nowak ukończył również studia dowódczo-sztabowe w Akademii Obrony Narodowej oraz podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Sił Powietrznych USA w Maxwell. Karierę rozpoczął jako pilot w 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego we Wrocławiu, przechodząc przez stanowiska dowódcy klucza, szefa szkolenia eskadry, dowódcy eskadry i grupy działań lotniczych. Od 2004 roku aktywnie uczestniczył w programie Peace Sky, wdrażającym F-16 do polskich eskadr. W latach 2014–2016 dowodził 32 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Łasku, a w 2018–2021 – 2 Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego. Od marca 2023 roku sprawował funkcję Inspektora Sił Powietrznych, gdzie nadzorował modernizację floty, w tym przygotowania do dostaw F-35. Nominowany na generała brygady w 2019 roku, awansowany na dywizji w 2024, Nowak jest pilotem z ponad 3000 godzinami nalotu na odrzutowcach, w tym ponad 2000 na F-16. Odznaczony m.in. Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny oraz Odznaką "Zasłużony Żołnierz RP" III stopnia.