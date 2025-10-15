Zastąpiły samoloty Bryza. Polskie Bayraktary TB2 rozpoczęły misje w Turcji

Polski Kontyngent Wojskowy w Turcji wzmocnił swoje zdolności operacyjne, wprowadzając do służby nowe bezzałogowe statki powietrzne.

Samoloty Bryza zastąpiono nowoczesnymi dronami Bayraktar TB2, które znacznie zwiększą możliwości rozpoznawcze nad Morzem Śródziemnym.

Ta zmiana to kluczowy krok w modernizacji Polskich Sił Zbrojnych i ich zaangażowaniu w międzynarodowe bezpieczeństwo.

„Nowe platformy TB2, pochodzące z 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych, zastąpiły wykorzystywane wcześniej przez kontyngent samoloty BRYZA z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, znacząco zwiększając możliwości operacyjne PKW. Wdrożenie TB2 w ramach Dostosowanych Środków Zapewnienia Bezpieczeństwa dla Turcji (Tailored Assurance Measures for Turkiye) stanowi istotne wzmocnienie potencjału sił sojuszniczych NATO obecnych w rejonie Morza Śródziemnego” - przekazano w komunikacie na platformie X.

Polski Kontyngent Wojskowy w Turcji

Dowództwo Operacyjne RSZ wyjaśniło również, że modernizacja wyposażenia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Turcji wpisuje się w proces wzmacniania zdolności Sił Zbrojnych RP i podnoszenia ich interoperacyjności w strukturach NATO. „To także realne zwiększenie skuteczności i znaczenia naszego zaangażowania w budowanie międzynarodowego bezpieczeństwa”.

Polski Kontyngent Wojskowy w Turcji (PKW Turcja) to rotacyjny skład sił Sojuszu NATO wysłany przez Polskę w ramach działań assurance dla Turcji (misja NATO „Tailored Assurance Measures/TAMT”). Polska po raz pierwszy wysłała siły do Turcji w kwietniu 2021 r., a kontyngent działa tam cyklicznie w ramach rotacji i współpracy z dowództwami NATO. Główne zadania PKW Turcja to loty patrolowo-rozpoznawcze nad rejonem odpowiedzialności, przekazywanie materiałów rozpoznawczych do struktur NATO oraz wykonywanie zadań wynikających z poleceń dowództwa sojuszniczego. Kontyngent realizuje zadania zgodnie z mandatem NATO i kierunkami dowodzenia.

Wprowadzenie Bayraktarów TB2, czyli bezzałogowców klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance) do PKW Turcja to, zgodnie z komunikatem Dowództwa Operacyjnego, istotny krok w kierunku zwiększenia zasięgu i jakości zdolności rozpoznawczych i patrolowych kontyngentu nad rejonem misji, czyli głównie Morzem Śródziemnym i przestrzenią powietrzną w rejonie odpowiedzialności. Są to bowiem bezzałogowce wyposażone w wysokiej klasy głowicę optoelektroniczną WESCAM CMX-15D, która zapewnia wsparcie w zakresie rozpoznania obrazowego oraz znacząco zwiększa świadomość sytuacyjną w rejonie działań. Zastąpienie samolotów Bryza przez UAV klasy MALE oznacza inny profil operacji, a przede wszystkim dłuższy czas przebywania nad obszarem, inny sposób zbierania i przesyłania danych.