Zastąpiły samoloty Bryza. Polskie Bayraktary TB2 rozpoczęły misje w Turcji

- Polski Kontyngent Wojskowy w Turcji wzmocnił swoje zdolności operacyjne, wprowadzając do służby nowe bezzałogowe statki powietrzne.
- Samoloty Bryza zastąpiono nowoczesnymi dronami Bayraktar TB2, które znacznie zwiększą możliwości rozpoznawcze nad Morzem Śródziemnym.
- Ta zmiana to kluczowy krok w modernizacji Polskich Sił Zbrojnych i ich zaangażowaniu w międzynarodowe bezpieczeństwo.
„Nowe platformy TB2, pochodzące z 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych, zastąpiły wykorzystywane wcześniej przez kontyngent samoloty BRYZA z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, znacząco zwiększając możliwości operacyjne PKW. Wdrożenie TB2 w ramach Dostosowanych Środków Zapewnienia Bezpieczeństwa dla Turcji (Tailored Assurance Measures for Turkiye) stanowi istotne wzmocnienie potencjału sił sojuszniczych NATO obecnych w rejonie Morza Śródziemnego” - przekazano w komunikacie na platformie X.
Polski Kontyngent Wojskowy w Turcji
Dowództwo Operacyjne RSZ wyjaśniło również, że modernizacja wyposażenia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Turcji wpisuje się w proces wzmacniania zdolności Sił Zbrojnych RP i podnoszenia ich interoperacyjności w strukturach NATO. „To także realne zwiększenie skuteczności i znaczenia naszego zaangażowania w budowanie międzynarodowego bezpieczeństwa”.
Polski Kontyngent Wojskowy w Turcji (PKW Turcja) to rotacyjny skład sił Sojuszu NATO wysłany przez Polskę w ramach działań assurance dla Turcji (misja NATO „Tailored Assurance Measures/TAMT”). Polska po raz pierwszy wysłała siły do Turcji w kwietniu 2021 r., a kontyngent działa tam cyklicznie w ramach rotacji i współpracy z dowództwami NATO. Główne zadania PKW Turcja to loty patrolowo-rozpoznawcze nad rejonem odpowiedzialności, przekazywanie materiałów rozpoznawczych do struktur NATO oraz wykonywanie zadań wynikających z poleceń dowództwa sojuszniczego. Kontyngent realizuje zadania zgodnie z mandatem NATO i kierunkami dowodzenia.
Wprowadzenie Bayraktarów TB2, czyli bezzałogowców klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance) do PKW Turcja to, zgodnie z komunikatem Dowództwa Operacyjnego, istotny krok w kierunku zwiększenia zasięgu i jakości zdolności rozpoznawczych i patrolowych kontyngentu nad rejonem misji, czyli głównie Morzem Śródziemnym i przestrzenią powietrzną w rejonie odpowiedzialności. Są to bowiem bezzałogowce wyposażone w wysokiej klasy głowicę optoelektroniczną WESCAM CMX-15D, która zapewnia wsparcie w zakresie rozpoznania obrazowego oraz znacząco zwiększa świadomość sytuacyjną w rejonie działań. Zastąpienie samolotów Bryza przez UAV klasy MALE oznacza inny profil operacji, a przede wszystkim dłuższy czas przebywania nad obszarem, inny sposób zbierania i przesyłania danych.