Skrzydło Myśliwskie Gwardii Narodowej Florydy otrzymało pierwsze myśliwce F-35A Lightning II, kończąc okres przejściowy.

Trzy samoloty F-35A wylądowały w Jacksonville, w tym pięćsetny egzemplarz F-35A dla amerykańskich sił powietrznych.

Nowe myśliwce znacząco zwiększają samodzielność i gotowość bojową jednostki, zastępując wyeksploatowane F-15C/D.

Amerykanie mają już 500 myśliwców F-35

Do 125. Skrzydła Myśliwskiego Gwardii Narodowej Florydy, stacjonującego w bazie Jacksonville Air National Guard Base na Florydzie, 9 lipca 2025 roku dotarły trzy myśliwce F-35A, dzięki którym kontynuowany jest wieloletni proces przechodzenia jednostki z maszyn typu F-15C/D Eagle. Jak zaznaczono w oficjalnym komunikacie, przybycie tych samolotów wzmacnia ogólnokrajową inicjatywę Sił Powietrznych USA w zakresie wprowadzania myśliwców piątej generacji i utrzymuje 125. Skrzydło Myśliwskie, znane jako „Thunder”, w harmonogramie dostaw F-35 w ramach fazowego planu. Podczas tego stopniowego przejścia skrzydło będzie operować mieszanką własnych maszyn oraz samolotów wypożyczonych od jednostek Gwardii Narodowej.

„Te nowe F-35, w tym 500. egzemplarz dla Sił Powietrznych, reprezentują najnowocześniejsze osiągnięcia piątej generacji myśliwców” – powiedział ppłk Joseph Pasko, dowódca 159. Eskadry Myśliwskiej. „Oczekujemy, że odegramy kluczową rolę w potencjalnych konfliktach przyszłości, a nasi zaangażowani lotnicy są gotowi odpowiedzieć na wezwanie kraju, w każdej chwili, wszędzie”.

Ppłk Joseph Pasko, podkreślił również, że nowe samoloty stanowią przełom wobec wyeksploatowanych F-15C/D, które służyły od końca lat 70. F-35 dzięki technologii stealth, zaawansowanym sensorom i zdolnościom wielozadaniowym zapewnia nie tylko przewagę w walce powietrznej, lecz także pełni rolę powietrznego węzła sieci bojowej, łączącego siły powietrzne, lądowe i morskie. W praktyce oznacza to, że nowe maszyny znacząco zwiększają samodzielność i gotowość bojową jednostki odpowiedzialnej za obronę przestrzeni powietrznej południowo-wschodnich stanów USA i szybkie wsparcie misji zagranicznych, szczególnie tych realizowanych w regionie Karaibów, w Europie i na Pacyfiku.

„Możliwość operowania piątej generacji maszyn w kluczowych regionach daje dowódcom operacyjnym zasięg, odporność i szybką reakcję, której potrzebują” – powiedział gen. bryg. Richard L. Coffey, dowódca Florida Air National Guard. „Strategiczne położenie Jacksonville i partnerstwa w ramach współpracy wojskowej rozszerzają opcje Sił Powietrznych i zapewniają, że nasi lotnicy stoją na czele obrony kraju”.

500 and climbing! 🚀The 500th F-35 has officially joined the mighty @usairforce fleet, building on America's strong deterrence posture. 🇺🇸✈️ pic.twitter.com/aECf9fNVUk— F-35 Lightning II (@thef35) August 13, 2025

USA z większą liczbą myśliwców 5. generacji niż Rosja i Chiny

Siły Powietrzne USA dysponują już 500 myśliwcami 5. generacji F-35A. Serwis Army Recognition zwrócił uwagę, że to więcej niż Rosja i Chiny razem wzięte. Moskwa ma mniej niż 30 Su-57, a w przypadku Pekinu szacuje się, że jest to od 200 do 250 J-20. Chiny zapowiadają jednak zwiększenie produkcji do około 1000 myśliwców piątej generacji do 2030 r., co mogłoby zmienić równowagę sił w Indo-Pacyfiku.

„Obecnie działamy w świecie, w którym Chiny nie tylko szybko modernizują swoje siły zbrojne, ale robią to z jasnym celem naciskania na sąsiadów i przekształcania porządku międzynarodowego” – powiedział szef Sztabu Sił Powietrznych, gen. David Allvin. „Stany Zjednoczone muszą utrzymać dominację w powietrzu, aby chronić bezpieczeństwo, odstraszać agresję i zwyciężać w konflikcie" - podsumował.

Warto zwrócić uwagę, że Jacksonville stało się czwartym skrzydłem Gwardii Narodowej operującym F-35, dołączając do jednostek w Vermont, Wisconsin i Alabamie. Baza jest też jedną z dziewięciu jednostek w całym Siłach Powietrznych USA, które posiadają myśliwce F-35 na swoim wyposażeniu.