Wojsko Polskie pomaga walczącej ze skutkami powodzi Słowenii. Polscy żołnierze odbudują mosty i drogi

Wojsko Polskie ruszyło z pomocą na Słowenię. Kraj ten zmaga się ze skutkami wielkiej powodzi, jaka nawiedziła go na początku sierpnia. Do Słowenii wyleciała już wojskowa grupa rekonesansowa, która określi skalę potrzebnej pomocy po powodziowym kataklizmie. - Do zadań Wojska Polskiego będzie należeć m. in. budowa tymczasowego mostu i odbudowa dróg - mówi Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.