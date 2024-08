Wojsko na medal. MON będzie awansował żołnierzy, którzy wywalczą medal na Igrzyskach w Paryżu

Wymieńmy tych, którzy w Paryżu reprezentują Polskę i w dalszej kolejności Wojsko Polskie, przed którymi była lub będzie szansa na awans (wszelaki). Oto oni i one:

• BOKS: Damian Durkacz, Aneta Rygielska, Julia Szeremeta, Elżbieta Wójcik.

• JUDO: Piotr Kuczera, Beata Pacut-Kłoczko, Adam Stodolsk, Angelika Szymańska.

• KAJAKARSTWO: Wiktor Głazunow, Grzegorz Hedwig, Adrianna Kąkol Przemysław Korsak, Martyna Klatt, Karolina Naja, Mateusz Polaczyk, Anna Puławska, Dominika Putto, Jakub Stepun, Helena Wiśniewska, Klaudia Zwolińska.

• KOLARSTWO: Alan Banaszek, Marlena Karwacka, Marta Lach, Urszula Łoś, Agnieszka Skalniak-Sójka, Nikola Sibiak.

• LEKKOATLETYKA: Iga Baumgart-Witan, Mateusz Borkowski, Konrad Bukowiecki, Damian Czykier, Kajetan Duszyński, Natalia Kaczmarek, Klaudia Kardasz, Norbert Kobielski, Malwina Kopron, Marcin Krukowski, Aleksandra Lisowska, Angelika Mach, Wojciech Nowicki, Marika Popowicz-Drapała, Adrianna Sułek-Schubert, Justyna Święty-Ersetic, Dawid Tomala, Katarzyna Zdziebło.

• ŁUCZNICTWO: Wioleta Myszor.

• PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY: Natalia Dominiak, Łukasz Gutkowski, Kamil Kasperczak, Anna Maliszewska

• PŁYWANIE: Mateusz Chowaniec, Jan Kałusowski, Paulina Peda, Adela Piskorska, Dominika Sztandera, Katarzyna Wasick.

• STRZELECTWO SPORTOWE: Tomasz Bartnik, Klaudia Breś, Natalia Kochańska, Maciej Kowalewicz, Aleksandra Pietruk, Julia Piotrowska,Aneta Stankiewicz.

• SZERMIERKA: Martyna Jelińska, Hanna Łyczbińska, Michał Siess, Martyna Synoradzka, Julia Walczyk-Klimaszyk.

• TRIATHLON: Roksana Słupek.

• WIOŚLARSTWO: Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski. • WSPINACZKA SPORTOWA: Aleksandra Mirosław.

• ZAPASY: Robert Baran, Zbigniew Baranowski, Wiktoria Chołuj, Arkadiusz Kułynycz, Anhelina Lysak.

• ŻEGLARSTWO: Maja Dziarnowska, Paweł Tarnowski.

W sumie nominacje otrzymało 80 sportowców „mundurowych” (z 213-osobowej ekipy olimpijskiej). Najwięcej od igrzysk w Atenach (2004 r.). Dla wszystkich już sam udział w igrzyskach jest wyróżnieniem.

Niektórzy nie zdobędą już medali, a niektórzy mają na to jeszcze szanse. A jeśli szczęście im dopisze (bo w sporcie same umiejętności nie wystarczą, trochę fartu trzeba mieć), to oprócz „państwowych” nagród i MON wynagrodzi ich sukcesy. Szef MON zapowiedział, że wszyscy żołnierze-sportowcy, którzy zdobędą w Paryżu medal, zostaną awansowani. „Walcząc na olimpijskich arenach nasi sportowcy przynoszą wielką dumę Ojczyźnie. Podjąłem decyzję, że wszyscy wojskowi sportowcy, którzy podczas Igrzysk w Paryżu zdobyli lub zdobędą medal, zostaną awansowani oraz specjalnie wyróżnieni. Zaczniemy od st. szer. spec. Aleksandry Mirosław, oczywiście po odbyciu odpowiedniego kursu! Wielki szacunek dla wszystkich, którzy swoim zaangażowaniem, poświęceniem i determinacją wywalczyli dla siebie i Polski olimpijskie krążki”.

Czy awans o stopień, to wszystkie nagrody resortowe dla wojskowych sportowców? Zobaczymy.

Wiadomo, że „od państwa” złoty olimpijczyk dostanie 250 tys. zł w gotówce, dwupokojowe mieszkanie oraz diament, obraz i voucher na wakacje. Srebrni i brązowi mieszkań nie otrzymają w podzięce, premie są niższe: 200 i 150 tys. zł, ale diament, obraz i fundowane wakacje a i owszem, dostaną. Dla porównania: największe profity dla złotych medalistów oferuje Hongkong: 786 tys. USD.

Nie ma jednak na co narzekać. Jeśli to dwupokojowe mieszkanie będzie nie w Suwałkach, ale w Warszawie, to też jest to zacnej wartości nagroda. Jak podaje adresowo.pl w sierpniu 2024 najtańsze mieszkania 2-pokojowe w Warszawie można kupić za 320 tys zł, a najdroższe za 3.3 mln zł. Średnie ceny mieszkań 2-pokojowych w ogłoszeniach sprzedaży to 858 tys zł.

Jednakże dla wojskowych największą wartość ma służba „ku chwale Ojczyzny”. A taką pełnią wymienieni wyżej sportowcy. Oby jak najwięcej z nich było awansowanych!

Wspaniały, zacięty wyścig! Nasze kajakarki w składzie: st. szer. Naja, st. szer. Puławska, st. szer. spec. Putto oraz szer. Kąkol zdobyły wysokie 4 miejsce w konkurencji K4 500 podczas igrzysk #Paris2024. Zabrakło niewiele. Dziękuję za kolejne sportowe emocje i walkę do ostatnich… pic.twitter.com/Oj7xvU6XBE— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 8, 2024

Fajnie, ale panie ministrze, czy zamierzacie też zadbać o żołnierzy jednostek liniowych, którzy pełnią służbę np. w ramach WZZ Podlasie w warunkach... niekoniecznie sprzyjających. Albo tych, którzy mają zarzuty prokuratorskie za obronę nienaruszalności granicy państwowej?— 100 zł (@100z6) August 8, 2024