Igrzyska są wymarzonym celem. Dla terrorystów politycznych i maniakalnych

oprac. Andrzej Bęben 9:02

Dotychczas w historii igrzysk doszło do dwóch aktów terroru, skutkiem których była śmierć wielu osób. Nie wiadomo, ile zamachów udaremniły służby czuwające nad bezpiecznym przebiegiem sportowej rywalizacji. O tym zasadniczo się nie mówi. Wiadomo, że stało się tak w Sydney (2000 r.), Pekinie (2008 r.) i Londynie (2012 r.). Na całe szczęście nie jest tak łatwo doprowadzić do zamachu, jak to się niektórym wydaje.

