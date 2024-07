Wielkie plany Polski, Francji, Niemiec i Włoch dot. bezpieczeństwa. Chodzi o opracowanie pocisków o dużym zasięgu

O podpisaniu listu intencyjnego poinformowało w czwartek (11 lipca) polskie MON.

Jak wskazano, list intencyjny – Letter of Intent on European long range strike approach – podpisali ministrowie obrony czterech państw europejskich: Francji, Niemiec, Polski i Włoch. „Celem jest nawiązanie współpracy w rozwoju kluczowej dla nas zdolności z zakresu głębokich uderzeń, a w przyszłości wspólne projekty dotyczące konkretnych rozwiązań, co pozwoli na uzupełnienie luk, redukcję kosztów i skrócenie czasu realizacji” – czytamy w komunikacie.

Kolejny ważny dokument na szczycie NATO. List intencyjny ws. rozwoju zdolności do precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu. Podpisali go też Francja, Niemcy, UK i Włochy. Będziemy rozwijać kluczową dla nas zdolność do głębokich uderzeń, a w przyszłości będą wspólne dalsze… pic.twitter.com/kMo4yVVD0k— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 11, 2024

Jak informuje agencja Reutera, chodzi o odpalane z lądu pociski o zasięgu ponad 500 km, zdolne do rażenia celów głęboko za liniami przeciwnika. Stworzenie takiego systemu uzupełniłoby lukę, jaka obecnie istnieje w tej dziedzinie w europejskich arsenałach. Reuters podkreśla, że znaczenie tego typu zdolności zostało uwydatnione podczas wojny Rosji przeciwko Ukrainie, gdy ukraińskie uderzenia za rosyjskimi liniami – wymierzone np. w składy amunicji, paliwa czy stanowiska dowodzenia – niejednokrotnie miały znaczenie dla powstrzymywania rosyjskiej ofensywy.

Kosiniak-Kamysz wskazał, że podpisując list intencyjny w tej sprawie, Francja, Niemcy, Polska i Włochy stworzyły „grupę zainteresowaną wspólnymi działaniami – zakupami, przygotowaniem rakiet dalekiego zasięgu”. Dodał, że temat był już wcześniej poruszany m.in. na spotkaniach Trójkąta Weimarskiego.

„To jest potrzeba kilku kolejnych miesięcy; liczymy na to, ze dołączą kolejne państwa – nie chciałbym się ograniczać do tej czwórki. Efekty poznamy w przeciągu najbliższych 12 miesięcy” – zapowiedział szef MON.

Dopytywany, czy chodzi o zakup czy np. wspólne zaprojektowanie nowych rakiet, powiedział, że „te rakiety już powstają; kiedy one do nas trafią, kiedy będziemy mogli te pociski zakupić, to zależy od tych naszych wspólnych działań”.

Jak dodał, chodzi o „wspólne zakupy i wspólne programy, wymianę doświadczeń”. „To jest wspólne działanie, będzie też na poziomie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale chodzi o przede wszystkim pozyskanie tych zdolności” – powiedział szef polskiego MON.

Polska kupiła od USA kilkaset pocisków manewrujących odpalanych z samolotów – JASSM (w wersji o zasięgu od ponad 300 do niemal tysiąca km).