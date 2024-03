Wielka Brytania kupi śmigłowce Chinook. Wynegocjowano tańszą umowę

Kiedy w Wielkiej Brytanii trwa dyskusja nad zwiększeniem wydatków na obronność nawet do 3% PKB w związku z poprawą brytyjskich sił zbrojnych, sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Grant Shapps, poinformował, że kraj podpisał umowę na zakup 14 nowych ciężkich śmigłowców transportowych CH-47-ER Chinook. Co ciekawe Wielka Brytania wynegocjowała obniżenie ceny o 300 milionów funtów (382 mln dolarów). W 2021 roku media podały, że zakup śmigłowców może kosztować 1,4 mld funtów (1,79 miliarda dolarów). Z danych opublikowanych przez ministerstwo obrony w lutym wynika, że ​​cena programu wzrosła do 1,6 miliarda funtów. Tym samym Grant Shapps zmienił decyzję poprzednika Bena Wallace'a, który wstrzymał zakup w wyniku dyplomatycznego sporu dotyczącego ceny o 500 milionów funtów więcej niż początkowe szacunki. Późniejsze szacunki wskazywały, że koszt przejęcia wyniósł ponad 2 miliardy funtów, a potencjalnie nawet 2,3 miliarda funtów, przy czym w najnowszym komunikacie nie ujawniono nowej wartości renegocjowanej umowy. Dostawy śmigłowców mają rozpocząć się w 2027 roku.

Jak powiedział minister: „Zakup śmigłowców Chinook będzie znaczącym kamieniem milowym w naszych wysiłkach na rzecz modernizacji i zwiększenia sprawności brytyjskich sił zbrojnych, umacniając naszą zdolność do szybkiego reagowania na sytuacje i zagrożenia na całym świecie”. Brytyjscy urzędnicy ds. obrony twierdzą, że w ramach umowy brytyjskie firmy będą również produkować komponenty niezbędne do produkcji i konserwacji śmigłowców, zapewniając miejsca pracy w takich obszarach, jak awionika śmigłowców, wspierając rozwój umiejętności i szerzej rozumiany przemysł brytyjski, co ma przynieść szacunkowo 151 milionów funtów.

The 🇬🇧’s 14 new Extended-Range Chinooks will be able to support operations from the desert to the arctic. With a range of up to 1,000 miles, the new aircraft boasts an advanced digital cockpit and increased survivability. #DeliveringDefence 👉 https://t.co/NW667YTVVi pic.twitter.com/xhaummGrNa— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 14, 2024

​Nowe Chinooki będą mogły tankować w powietrzu, mimo że Wielka Brytania nie posiada tankowców, które mogłyby zatankować je w locie. Chinook CH-47ER czyli wariant o zwiększonym zasięgu (Extended Range- ER) ma dwukrotnie większy zasięg do około 740 km niż standardowy Chinook i umożliwia tankowanie w powietrzu i może przewozić do 55 ludzi lub 10 000 kg ładunku. Śmigłowiec jest w stanie osiągnąć prędkość 300 km/h.

Najnowszy zakup Chinook jest pierwszym etapem brytyjskiego programu rozwoju zdolności Chinook, którego celem jest utrzymanie zdolności brytyjskich śmigłowców Chinook do lat czterdziestych XXI wieku i później. Wielka Brytania kupowała śmigłowce Chinook etapami. Najstarsze modele CH-47C, pochodzą z lat 80. XX wieku i są w użytku od ponad 40 lat. Dodatkowe śmigłowce CH-47D – przybyły w latach 90. XX wieku, a najnowsze, które przybyły w 2014 r., są to śmigłowce Chinook CH-47F. Wielka Brytania jest w posiadaniu 55 śmigłowców Chinook w różnych wersjach. W 2021 r., wezwano do wycofania dziewięciu wczesnych modeli śmigłowców. Do tej pory flotę opuściło pięć śmigłowców. Jednak jak nowe śmigłowe przybędą, to planuje się wycofać na emeryturę kolejne starsze wersje tych śmigłowców w Wielkiej Brytanii w liczbie nawet 14 maszyn. To oznacza, że flota maszyn się zmniejszy, bo nowe śmigłowce mają trafić do sił zpecjalnych.

Zakup śmigłowców następuje zaledwie dwa tygodnie po tym, jak ministerstwo obrony zaprosiło przemysł do negocjacji w sprawie przetargu na nową flotę średnich śmigłowców, która zastąpi flotę Westland Puma Królewskich Sił Powietrznych i innych typów śmigłowców znajdujących się na brytyjskim wyposażeniu.