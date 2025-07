Spis treści

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował, że Rosja próbuje wciągnąć Laos w wojnę przeciwko Ukrainie.

"Kreml rozważa (także) możliwość wciągnięcia w wojnę tzw. partnerów pod pozorem realizacji projektów humanitarnych w rosyjskich obwodach graniczących z Ukrainą. Kolejnym krajem, który Rosja próbuje wciągnąć w wojnę, jest Laos" - czytamy w komunikacie HUR.

"Humanitarna" pomoc, czyli co?

Według HUR, Kreml organizuje udział laotańskich wojsk inżynieryjnych w rozminowywaniu obwodu kurskiego - podaje ukraiński wywiad.

Garda: Tor testowy WISŁA - WITPiS Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Laos ulega presji?

HUR twierdzi, że Laos, ze względu na swoje uzależnienie od pomocy zewnętrznej, wyraził gotowość do wysłania do Rosji nawet 50 saperów. Dodatkowo, Laos ma udzielać bezpłatnej pomocy, prowadząc działania rehabilitacyjne dla rannych rosyjskich żołnierzy.

Rosja legalizuje obecność obcych wojsk?

Ukraiński wywiad ostrzega, że Rosja, zasłaniając się retoryką humanitarną, próbuje zalegalizować obecność zagranicznego kontyngentu wojskowego na swoim terytorium, wykorzystując go do prowadzenia działań wojennych przeciwko Ukrainie.

Relacje Rosji z Laosem

Relacje między Rosją a Laosem mają charakter wieloletniej współpracy, opartej na historycznych więziach z czasów zimnej wojny, kiedy Związek Radziecki wspierał komunistyczny rząd Laosu. Współczesne stosunki polityczne, wojskowe i gospodarczo-handlowe między tymi krajami są stosunkowo ograniczone w skali globalnej, ale rozwijają się w ramach strategii Rosji mającej na celu umacnianie wpływów w Azji Południowo-Wschodniej oraz współpracy w ramach organizacji międzynarodowych, takich jak ASEAN czy Szanghajska Organizacja Współpracy.

Rosja i Laos utrzymują przyjazne stosunki dyplomatyczne, które zostały sformalizowane w 1960 roku, a ich fundamentem jest traktat o przyjaźni i współpracy podpisany 30 lat temu (1994 r.). W październiku 2023 r. prezydent Putin spotkał się z prezydentem Laosu Thonglounem Sisoulithem w Pekinie, podkreślając wysoki poziom relacji politycznych i potrzebę zwiększenia współpracy gospodarczej. W maju 2024 r. Putin gościł Sisoulitha w Moskwie podczas obchodów Dnia Zwycięstwa, co miało symboliczne znaczenie dla wzmocnienia więzi.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow regularnie spotyka się z laotańskimi odpowiednikami, np. z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Saleumxayem Kommasithem (czerwiec 2024 r. w Niżnym Nowogrodzie, kwiecień 2025 r.) oraz z ministrem Thongsavanhem Phomvihane (czerwiec 2025 r.), co wskazuje na aktywną dyplomację.W lipcu 2024 r. Ławrow uczestniczył w trójstronnym spotkaniu Rosja-Laos-Chiny w Wientianie w ramach wydarzeń ASEAN.

Laos wspiera Rosję w organizacjach międzynarodowych, takich jak ASEAN, gdzie Rosja jest partnerem dialogowym. Oba kraje podzielają sceptycyzm wobec zachodnich sankcji i promują wielobiegunowy porządek świata, co jest zgodne z celami grupy BRICS, do której Laos aspiruje, a Rosja jest aktywnym członkiem.

Współpraca wojskowa między Rosją a Laosem koncentruje się na dostawach uzbrojenia, szkoleniach wojskowych oraz wspólnych ćwiczeniach, choć jest ograniczona w porównaniu z innymi partnerami Rosji, takimi jak Chiny czy Indie. Rosja jest ważnym dostawcą broni dla Laosu, szczególnie sprzętu poradzieckiego, takiego jak czołgi T-72, które Laos zakupił w 2019 roku. Współpraca obejmuje również modernizację laotańskiego sprzętu wojskowego, w dużej mierze pochodzącego z czasów ZSRR. Rosja dostarcza także części zamienne i amunicję, co jest kluczowe dla utrzymania zdolności operacyjnych laotańskiej armii.

Rosja organizuje szkolenia dla laotańskiego personelu wojskowego, szczególnie w zakresie obsługi rosyjskiego sprzętu. W 2018 i 2019 roku odbyły się wspólne ćwiczenia wojskowe „Laross” (Laos-Russia), które obejmowały manewry przeciwpancerne i inżynieryjne. Takie ćwiczenia wzmacniają interoperacyjność między armiami obu krajów.

Relacje gospodarcze między Rosją a Laosem są stosunkowo skromne w porównaniu z innymi partnerami Laosu, takimi jak Chiny, Tajlandia czy Wietnam. Obroty handlowe między Rosją a Laosem wynoszą kilkadziesiąt milionów dolarów rocznie. Główne towary eksportowane przez Rosję do Laosu to sprzęt wojskowy, maszyny oraz produkty naftowe. Laos eksportuje do Rosji głównie produkty rolne, takie jak kawa, herbata i drewno. W porównaniu z Chinami, które w 2022 roku osiągnęły obroty handlowe z Laosem na poziomie 70 mld USD, rosyjski udział jest marginalny (ok. 42 mld USD w regionie Azji Centralnej, co obejmuje inne kraje).

Rosyjskie inwestycje w Laosie są ograniczone i koncentrują się na sektorze energetycznym oraz górnictwie. Przykładem jest zaangażowanie rosyjskich firm w projekty hydroenergetyczne w Laosie, choć dominującą rolę w tym sektorze odgrywają Chiny. Rosja wspiera także eksplorację zasobów naturalnych, takich jak rudy metali, ale skala tych inwestycji jest niewielka w porównaniu z chińskimi. Chiny dominują gospodarczo w Laosie dzięki inwestycjom w infrastrukturę (np. koleje szybkich prędkości) i handlowi.

Rosja i Laos współpracują w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej oraz Szanghajskiej Organizacji Współpracy, co ułatwia wymianę handlową i koordynację polityki gospodarczej. Laos, jako kraj ASEAN, jest także częścią negocjacji z Rosją dotyczących stref wolnego handlu, choć postępy w tym obszarze są powolne.