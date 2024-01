Większe stawki za dzień służby dla ochotników w Wojskach Obrony Terytorialnej

Takie podwyżki reguluje znowelizowane rozporządzenie Ministerstwa Obrony Narodowej z grudnia 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi. Teraz za dzień służby ochotnicy płci obojga będą otrzymywać za „dniówkę” służby w WOT (od 1 stycznia):

• 141 zł – szeregowy WOT,

• 146 zł - starszy szeregowy,

• 156 zł – starszy szeregowy specjalista,

• 161 zł – kapral,

• 166 zł – starszy kapral,

• 171 zł – plutonowy,

• 176 zł – sierżant.

Uwaga: wynagrodzenie z tytułu pełnienia służby wlicza się do dochodów. Służąc ochotniczo w WOT można na pagonach można mieć maksymalnie dystynkcje sierżanta. Przypominamy za „Dziennikiem Gazetą Prawną”, że „Ten komponent Sił Zbrojnych RP nie jest substytutem wojsk operacyjnych. Stanowi natomiast wsparcie dla służb oraz lokalnych społeczności w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Zaletami dla podatników jest też bez wątpienia koszt. Terytorialna Służba Wojskowa jest znacznie tańsza od wyszkolenia i utrzymywania stałego garnizonu. Również w przypadku używania wojska do działań w czasie kryzysu i pokoju dzień pracy „WOT-owca” jest tańszy niż w przypadku etatowego żołnierza wojsk operacyjnych”.

Żołnierzowi pełniącemu terytorialną służbę wojskową do okresu zatrudnienia wlicza się okres pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie. Tym, którzy zamieszkują poza miejscem pełnienia służby przysługuje prawo do zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie wojskowe (w obie strony). Przysługuje im także zwrot kosztów za noclegi oraz zwrot innych niezbędnych kosztów poniesionych w związku z podróżą służbową.

Służba w WOT wlicza się do emerytury. Osoby pełniące taką służbę mogą skorzystać z preferencyjnego systemu emerytalnego, obejmującego niższy wiek emerytalny i wyższe świadczenia. Żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową (TSW) może zostać powołany do służby kandydackiej lub zostać żołnierzem zawodowym, na zasadach pierwszeństwa, jeśli pełnił TSW przez co najmniej trzy lata.

W czasie pełnienia TSW, żołnierzowi może zostać udzielony urlop: wypoczynkowy – jeśli wysłużył co najmniej 30 dni, okolicznościowy – na okoliczność ważnych wydarzeń życiowych oraz nagrodowy. Chciałabyś/chciałbyś ochotniczo służyć w WOT, a nie wiesz, co trzeba uczynić, by zasilić szeregi terytorialsów? Tu znajdziesz wskazówki.