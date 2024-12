Więcej Eurofighterów dla Kataru. Kraj potwierdził zakup dodatkowych samolotów

Katar nieoczekiwanie postanowił ogłosić zakup 12 dodatkowych samolotów Eurofighter Typhoon, które dołączą do już zamówionych 24 samolotów Typhoon. Oczekuje się, że ostatnie dwa samoloty z pierwotnego zamówienia dotrą do końca 2025 roku. Samoloty są produkowane BAE Systems w zakładach w Warton w Wielkiej Brytanii tym samym dodatkowe zamówienie wydłuża harmonogram produkcji w brytyjskiej fabryce. Umowa na zakup samolotu nie została jeszcze podpisana ze względu na trwające rozmowy na temat warunków zakupu i wersji samolotu, która ma zostać zamówiona dla Katarskich Sił Powietrznych. Ale sama deklaracja, daje już sygnał, że podpisanie umowy jest kwestią czasu.

Duże zaskoczenie we Francji 🇫🇷!#Katar 🇶🇦 zamierza zakupić 12 Tajfunów od konsorcjum Eurofighter.Zamówienie, które zaskoczyło Paryż, który jest w trakcie negocjacji w sprawie kilku produktów. (Rafale, radary, pojazdy opancerzone VBCI itp.).*To efekt nowego partnerstwa 🇫🇷-🇸🇦 pic.twitter.com/zyrwcS3aqD— Aleksander Olech (@AleksanderOlech) December 7, 2024

W oświadczeniu wydanym przez rząd Kataru przekazano, że zakup dodatkowych 12 myśliwców Typhoon ma na celu zaciśnięcie relacji z Wielką Brytanią. Zgodnie z oświadczeniem, rozszerzone partnerstwo umożliwi na więcej ćwiczeń i ukończenie szkoleń przez katarskich i brytyjskich pilotów w obu krajach, a także na zbadanie współpracy w celu opracowania platformy lądowej, zgodnie z oświadczeniem, które nie precyzuje, czy odnosi się to do pojazdu bojowego, czołgu czy innego rodzaju systemu lądowego.

Zakup dodatkowych samolotów przez Katar jest dla zakładów Warton w Wielkiej Brytanii, bardzo ważną informacją, ratującą nawet zakład, ponieważ w ostatnich tygodniach Steve McGuinness, członek rady wykonawczej związku zawodowego Unite, napisał list do polityków z Westminster z komisji obrony parlamentu brytyjskiego, wyrażając zaniepokojenie niedoborem Typhoonów montowanych ostatecznie w Warton, jednocześnie wzywając rząd Wielkiej Brytanii do pilnego zobowiązania się do zamówienia eskadry 24 dodatkowych Eurofighterów. Oprócz Kataru, który zamierza kupić 12 dodatkowych samolotów, trwają również negocjacje z Turcją, która planuje kupić 40 myśliwców.

Dodatkowy zakup przez Katar jest o tyle ciekawy, że jeszcze w zeszłym roku spekulowano, że kraj ten zdecyduje się na dodatkowe samoloty Rafale z Francji, o czym pisał La Tribune. Jak pisały wówczas media "Doha jest zadowolona z zakupu samolotu Rafale i ma się wrażenie, że istnieje chęć dalszego rozwijania partnerstwa", poprzez właśnie dodatkowy zakup samolotów lub modernizacje posiadanych samolotów Rafale do standardu F4, czyli najnowszego. Oba kraje zawarły w 2015 r. umowę na zakup 24 samolotów Rafale o wartości 7 mld dolarów (6,34 mld euro), a w 2017 r. Katar zamówił kolejne 12 samolotów.

Katarskie siły powietrzne dysponują zróżnicowaną flotą zaawansowanych, wielozadaniowych samolotów bojowych, w tym 36 odrzutowcami Dassault Rafale DQ/EQ i 48 myśliwcami Boeing F-15QA Ababil, z opcją zakupu kolejnych 36 samolotów oraz wspomnianymi Eurofighterami Typhoon.