Bezpieczeństwo światowe jest zbyt ważne, by jakikolwiek polityk, traktował je w sposób polityczny czy instrumentalny do celów wyborczych. Wypowiedzi Donalda Trumpa, który wiele razy wypowiadał się w sposób kontrowersyjny na temat dalszej działalności USA w Pakcie Północnoatlantyckim, mówiąc, że postrzega Sojusz Północnoatlantycki jako układ nierówny i skutkujący drenażem zasobów amerykańskich. A także o kolosalnych oszczędnościach, które przyniosłoby wycofanie się USA z Sojuszu., budziły niesmak wielu polityków i ekspertów, poważnie podchodzących do sprawy. Doradcy Trumpa twierdzą, że Trump rozmawiał o wycofaniu się z NATO podczas swojej pierwszej kadencji. Jeden z byłych doradców, John Bolton, wyraził opinię, że Trump wycofa się z sojuszu podczas drugiej kadencji.

Jednak to co teraz się pojawiło na stronie internetowej kampanii Donalda Trumpa może budzić poważne obawy, jak czytamy na stronie: „musimy zakończyć proces, który rozpoczęliśmy pod moją administracją, a który polega na zasadniczej ponownej ocenie celu i misji NATO". To co zostało napisane może nie jednego eksperta czy polityka w USA zaszokować i stawia pytanie, co dalej z USA w NATO? Co miał autor na myśli?

Dalej możemy przeczytać „nasz establishment polityki zagranicznej wciąż próbuje wciągnąć świat w konflikt z uzbrojoną w broń nuklearną Rosją, opierając się na kłamstwie, że Rosja stanowi dla nas największe zagrożenie. Ale największym zagrożeniem dla zachodniej cywilizacji nie jest dziś Rosja. Prawdopodobnie, bardziej niż cokolwiek innego, jesteśmy nim my sami i niektórzy z tych okropnych, nienawidzących USA ludzi, którzy nas reprezentują”.

Jak opisuje sprawę The New York Times „ta niejasna linia wywołała ogromną niepewność i niepokój wśród europejskich sojuszników i amerykańskich zwolenników tradycyjnej roli kraju w polityce zagranicznej. Europejscy ambasadorowie i urzędnicy think tanków pielgrzymują do współpracowników Trumpa, aby zapytać o jego zamiary. Według dwóch osób zaznajomionych ze sprawą co najmniej jeden ambasador, Finlandia Mikko Hautala, skontaktował się bezpośrednio z Trumpem i próbował przekonać go do tego, że zaangażowanie USA w NATO ma szczególną wartość dla Helsinek, jako nowego członka Sojuszu”.

Jak pisze dalej gazeta, wśród wielu dyplomatów europejskich panuje obawa „zemsty” ze strony Trumpa. A także strach przed porzuceniem Ukrainy, ale także unicestwienie Paktu i wycofanie się Amerykanów z kontynentu.

„W Europie panuje wielka obawa, że druga prezydentura Trumpa doprowadzi do faktycznego wycofania Stanów Zjednoczonych z NATO” - powiedział cytowany przez "NYT" James G. Stavridis, emerytowany czterogwiazdkowy admirał Marynarki Wojennej, który był najwyższym sojuszniczym dowódcą NATO w latach 2009-2013. „Byłaby to ogromna strategiczna i historyczna porażka naszego narodu” - dodaje.

Dlatego więc obawy w końcu zostały przekute w czyny i jak podał amerykański portal The Hill, Kongres zatwierdził przepisy, które uniemożliwiłyby jakiemukolwiek prezydentowi wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO bez zgody Senatu lub ustawy Kongresu. Przepis zostały zainicjowane przez senatorów Tima Kaine'a i Marco Rubio i, zostały włączone w corocznej ustawie dot. obrony narodowej, która została przyjęta przez Izbę w czwartek i oczekuje się, że zostanie podpisana przez prezydenta Bidena. Przepis ten podkreśla zaangażowanie Kongresu w sojusz NATO.

Senator Kaine w oświadczeniu, powiedział, że ustawa „potwierdza wsparcie USA dla tego kluczowego sojuszu, który ma fundamentalne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego. Wysyła również silny sygnał autorytarystom na całym świecie, że wolny świat pozostaje zjednoczony” Rubio powiedział, że środek ten służył jako krytyczne narzędzie nadzoru kongresowego. „Musimy upewnić się, że chronimy nasze interesy narodowe i bezpieczeństwo naszych demokratycznych sojuszników” - powiedział w oświadczeniu.

W dokumencie możemy przeczytać, że żaden prezydent nie może zawiesić, wypowiedzieć lub wycofać się z NATO bez ustawy Kongresu lub zgody dwóch trzecich Senatu USA. Stwierdza również, że prezydent musi powiadomić Kongres 180 dni przed podjęciem planu wycofania się, wśród innych warunków określonych w ustawie.

Jednak jak zwraca uwagę CBC/Radio-Canada otwartą kwestią pozostaje również skuteczność ustawy. Na przykład, nie jest jasne, w jaki sposób zobowiązywałaby ona antynatowskiego prezydenta USA do podjęcia działań militarnych w przypadku, gdyby NATO powołało się na swoją klauzulę wzajemnej obrony zawartą w art. 5.

Tak czy owak, jeśli Trump będzie miał znowu plan wycofania się z NATO, będzie się musiał zmierzyć z przepisami, które jego powstrzymają, na jak długo? Oby jak najdłużej.