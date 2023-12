W raporcie dla Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów kontradmirał dodał, że z kolei marynarka USA włączy ją do systemu NATO w lipcu przyszłego roku.

Tarcza antyrakietowa Aegis była początkowo projektowana dla marynarki wojennej, jako system okrętowy przeznaczony do przechwytywania i niszczenia pocisków rakietowych. Dzięki modernizacjom może jednak służyć również na lądzie. Podstawowe zdolności operacyjne baza osiągnęła oficjalnie we wrześniu 2023 r.

"Celem systemu" - napisał w przeznaczonym dla Komisji Sił Zbrojnych raporcie kadm. Williams - jest niezmienne wspieranie obrony europejskich krajów NATO przed zagrożeniami ze strony rakiet balistycznych pochodzących spoza obszaru euroatlantyckiego”.

Prace budowlane dotyczące tarczy antyrakietowej trwały od końca 2016 roku. Pierwotnie planowo, że placówkę uda się oddać już 2018 roku, jednak wyniku wielu opóźnień część bazy odebrano dopiero we wrześniu 2020 roku, a w bieżącym roku całość. W listopadzie bieżącego roku, rzeczniczka Agencji Obrony Przeciwrakietowej (MDA) Nancy Jones-Bonbrest, powiedziała w rozmowie z PAP, że instalacja będzie gotowa do końca roku, a Aegis Ashore Poland (czyli to co powstało w Redzikowie) będzie drugą lądową lokalizacją obrony przeciwrakietowej w Europie i wyznaczy zakończenie ostatniej fazy European Phased Adaptive Approach (EPAA).

EPAA to część NATO-wskiego systemu obrony przeciwrakietowej i jest głównie zaprojektowana, by chronić kontynent przed pociskami balistycznymi krótkiego, średniego i pośredniego zasięgu z Iranu. Oprócz bazy w Polsce, składa się na nią inny system Aegis Ashore w Deveselu w Rumunii, a także radar wczesnego ostrzegania w tureckim Kurecik i centrum dowodzenia w Ramstein w Niemczech. Dodatkowo, morska wersja Aegis zainstalowana jest na niszczycielach US Navy stacjonujących w hiszpańskiej bazie Rota.

Instalacja w Redzikowie, składająca się z radaru AN/SPY-1, wyrzutni Mk 41 VLS oraz antybalistycznych pocisków SM-3 (Standard Missile-3), jest ostatnim nieukończonym elementem tego systemu. EPAA zastąpiła pierwotne plany administracji George'a W. Busha, która zakładała umieszczenie w Polsce systemu Ground-Based Midcourse Defense (GMD), systemu przeznaczonego do przechwytywania rakiet o zasięgu międzykontynentalnym w środkowej fazie ich lotu (tj. w przestrzeni kosmicznej), którego elementy istnieją w bazach w Kalifornii i na Alasce. Drugi z lądowych elementów tarczy, baza w rumuńskim Deveselu funkcjonuje od 2016 r.

PM/PAP