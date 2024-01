Szwecja szykuje się na wojnę. Obrona cywilna reaktywowana – idą szkolenia

Władze Szwecji reaktywowały zniesiony w 2008 roku obowiązek odbycia służby w obronie cywilnej. Pierwsze osoby, pracujące w służbach ratowniczych, zostały wezwane na przeszkolenie 19 stycznia.

- Ett viktigt steg har idag tagits för förbättrad personalförsörjning inom samhällsviktiga funktioner vid höjd beredskap och ytterst krig. Aktiveringen av civilplikten har på regeringens initiativ gått i ett snabbspår efter tillträdet, säger @CarlOskar https://t.co/16OR5UjEgQ— Försvarsdepartementet (@ForsvarsdepSv) January 19, 2024

Premier Szwecji Ulf Kristersson na konferencji na temat bezpieczeństwa i obronności w Saelen mówił na początku stycznia, że kraj musi być gotowy na agresję ze strony Rosji. Kristersson powołał się na postawę Ukrainy, która pokazała Szwecji, że „największym zasobem w czasie wojny jest wspólna wola obrony”. Przypomniał, że szwedzki paszport wiąże się nie tylko z możliwością swobodnego podróżowania, ale także z obowiązkiem obrony terytorium państwa.

Jak powiedział minister obrony cywilnej Carl Oskar Bohlin: „aby kluczowe funkcje mogły funkcjonować nawet w czasach podwyższonej gotowości, a ostatecznie wojny, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego personelu. Dzisiejsza aktywacja jest ważnym krokiem w tym kierunku. Jest to również wynik szybkiej ścieżki zainicjowanej przez rząd wkrótce po objęciu urzędu”.

Nowy obowiązek obywatelski będzie początkowo dotyczył tylko osób przeszkolonych w zakresie służb ratunkowych i w segmencie odpowiedzialnym za zaopatrzenie w energię elektryczną, ale stanowi to pierwszy krok w kierunku znacznie szerszego krajowego programu. Carl Oskar Bohlin, szwedzki minister obrony cywilnej, powiedział, że w dalszej perspektywie rozważany jest pełny powrót do obowiązku obrony cywilnej.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Obrony Szwecji, od jesieni 2024 r. pod auspicjami Urzędu ds. Ochrony Cywilnej (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps - MSB) odbywać się będą kursy odświeżające w zakresie ochrony ludności. W dziedzinie dostaw energii elektrycznej osoby posiadające odpowiednią wiedzę specjalistyczną będą również mogły w przyszłości zostać zarejestrowane do służby cywilnej. Jak dodało ministerstwo „oznacza to, że osoby, które mają odpowiednie wykształcenie, ale nie pracują w tych sektorach, mogą zostać zarejestrowane do obrony cywilnej”.

Dodatkowo służby ratunkowe zostaną wezwane do przeprowadzenia szkoleń obejmujących „warunki wojenne” w tym naukę postępowania z niewybuchami.

Imigranci również zostaną zaangażowani?

Według ministra pracy i integracji Johana Pehrsona „obowiązek obrony totalnej dotyczy każdego, kto przebywa w Szwecji, niezależnie od posiadanego obywatelstwa”. Jednak do odbycia służby wojskowej powoływani są jedynie szwedzcy obywatele.

Jak wyjaśnia na swojej stronie internetowej szwedzki Urząd ds. Ochrony Cywilnej (MSB), obrona totalna to „wszelka działalność potrzebna do przygotowania do wojny, militarna oraz cywilna”. „Oznacza, że każdy w wieku od 16 do 70 lat może zostać wezwany do różnych zadań w przypadku zagrożenia. Może to być transport, służba zdrowia, opieka nad dziećmi lub inny sposób, który przyczynia się do lepszego funkcjonowania społeczeństwa” - podkreślono.

Zdaniem Pehrsona informacje o obowiązku obrony powinny być przekazywane przez gminy odpowiedzialne za osiedlanie imigrantów. Rząd tematykę zagrożenia wojną zamierza włączyć do programu obowiązkowego kursu na temat szwedzkiego społeczeństwa. Pehrson zaproponował wcześniej uzależnienie wypłaty zasiłku od zdania egzaminu ze „szwedzkich wartości”.

Wojna wywołuje panikę

Jak informowały szwedzkie media, apele szwedzkiego rządu i wojska wzywające Szwedów do gotowości na wojnę, wywołały panikę społeczeństwa, ludzie tłumnie udali się do sklepów, aby zaopatrzyć się w paliwo i zestawy ratunkowe, inni zaczęli oskarżać przywódców kraju o sianie strachu.

Jak przytoczyła wypowiedź stacja France24, Elin Bohman, rzecznik szwedzkiego Urzędu ds. Ochrony Cywilnej (MSB), powiedziała, że - wypowiedzi polityków i komentarze w sieci, spowodowały 3500-procentowy wzrost liczby odwiedzin internetowej mapy schronów przeciwbombowych urzędu i 900-procentowy wzrost liczby pobrań broszury informacyjnej „Jeśli nadejdzie kryzys lub wojna”.

Broszura została wydana po raz pierwszy podczas II wojny światowej i była rozprowadzana falami we wszystkich szwedzkich gospodarstwach domowych przez cały okres zimnej wojny aż do 1961 r. W 2018 r. została poprawiona i ponownie wydana w związku z aneksją Krymu przez Rosję w 2014 r.

Jednocześnie MSB zachęca Szwedów do przygotowania w domu „zestawów kryzysowych”, zawierających najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak radio, żywność, wodę, śpiwór i kuchenkę kempingową.