Szefowie MON Polski i Irlandii rozmawiali o wspólnej misji. Co dalej z udziałem żołnierzy w Libanie?

Szefowie MON Polski i Irlandii, Władysław Kosiniak-Kamysz i Helen McEntee, rozmawiali o przyszłości wspólnej misji pokojowej ONZ w Libanie.

Mandat misji UNIFIL, w której uczestniczą żołnierze z obu krajów, wygasa w grudniu, co budzi pytania o jej dalsze zaangażowanie.

Polska wyraża gotowość do dalszej współpracy i przedłużenia obecności sił pokojowych.

Wspólna misja w Libanie: wyzwania i przyszłość

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że misja pokojowa ONZ na granicy izraelsko-libańskiej, mimo trudności, nie przynosi oczekiwanych efektów w kwestii doprowadzenia do pokoju. Zaznaczył jednak, że „nasi żołnierze, polscy i irlandzcy, zdają egzamin”. Szef MON wyraził uznanie dla polskich i irlandzkich żołnierzy za ich lojalność, zaangażowanie i profesjonalizm w budowaniu pokoju. „Oni to robią dobrze. Ci, którzy stają temu na drodze, niech się zastanowią, dlaczego doprowadzają do takiego daleko idącego konfliktu” – dodał Kosiniak-Kamysz.

Obecny mandat misji UNIFIL wygasa w grudniu bieżącego roku. Minister obrony narodowej poinformował, że Polska jest otwarta na dalszą współpracę z Irlandią w tej kwestii i wspólne działania na rzecz przedłużenia obecności sił pokojowych. W marcu tego roku jeden z polskich żołnierzy został lekko ranny w wyniku wybuchu miny pułapki, co świadczy o niebezpiecznym charakterze misji.

Rozwój współpracy militarnej i prezydencja Irlandii w Radzie UE

Podczas spotkania poruszono również temat rozwijania militarnej współpracy między Polską a Irlandią. Władysław Kosiniak-Kamysz zaprosił Helen McEntee do udziału w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach we wrześniu. Polska jest zainteresowana pogłębianiem współpracy w obszarach takich jak cyberbezpieczeństwo, rozwój szkolnictwa wojskowego, ochrona infrastruktury krytycznej, implementacja nowych technologii oraz organizacja wspólnych ćwiczeń.

Wizyta McEntee w Polsce związana jest także z przygotowaniami do prezydencji Irlandii w Radzie UE, która rozpocznie się 1 lipca bieżącego roku. Kosiniak-Kamysz zapewnił o gotowości Polski do udzielenia wszelkiego wsparcia w tym zakresie. Przypomniał również, że Polska przystąpiła do Unii Europejskiej podczas irlandzkiej prezydencji, co symbolizuje długotrwałe i pozytywne relacje między oboma krajami. Minister podkreślił, że Irlandia zawsze była dla Polski naturalnym partnerem, przyjmując polskich obywateli szukających pracy i miejsca do życia.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: mamy z Irlandią 🇮🇪 wspólne wyzwania militarne i one były jednym z głównych tematów mojej dzisiejszej rozmowy z minister obrony Irlandii @HMcEntee. Prowadzimy wspólne operacje. Jedną z nich jest misja w Libanie. Chciałbym podziękować żołnierzom z… pic.twitter.com/dfgzgZ7gJo— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) April 27, 2026

Wsparcie dla Ukrainy i nacisk na Rosję

Helen McEntee zaznaczyła, że jednym z tematów rozmów była również wojna w Ukrainie. Podkreśliła konieczność wywierania presji na Rosję oraz potrzebę „dalszego i bezwzględnego wsparcia dla Ukrainy”. Minister obrony Irlandii wskazała, że bezpieczeństwo i obrona pozostaną priorytetem dla Irlandii, szczególnie w kontekście zbliżającej się prezydencji w Radzie UE.

Obecnie misja UNIFIL składa się z około 7500 żołnierzy i 800 cywilów z 47 państw, w tym 140 polskich żołnierzy. Jednym z deklarowanych celów misji jest pomoc libańskim władzom w odzyskaniu kontroli nad południem kraju, które faktycznie jest rządzone przez wspierany przez Iran Hezbollah.