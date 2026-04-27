Polskie roboty bojowe firmy MACRO-SYSTEM przeszły chrzest bojowy na poligonie NATO w Belgii, gdzie armia belgijska testowała je w realistycznych warunkach.

Bezzałogowe pojazdy GOBLIN i amunicja krążąca GNOM wspierały działania rozpoznawcze, logistyczne i ewakuacyjne, także nocą, potwierdzając swoją skuteczność.

Rozwiązania MACRO-SYSTEM, współfinansowane przez NCBR, zyskują uznanie w kraju i za granicą.

Belgia testuje polskie systemy bezzałogowe

Głównym celem ćwiczeń było bezpośrednie włączenie systemów bezzałogowych do realizowanych przez armię scenariuszy taktycznych. Pojazdy współpracowały z jednostkami wojskowymi, wspierając realizację zadań m.in. w obszarze rozpoznania, logistyki czy ewakuacji. Działania prowadzono w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę, w ramach kilkunastu scenariuszy taktycznych obejmujących różnorodne warunki operacyjne.

"Takie ćwiczenia służą nie tylko testowaniu technologii, ale także budowaniu nowych kompetencji operacyjnych w siłach zbrojnych państw sojuszniczych" - mówi Mateusz Ciepliński, Prezes Zarządu MACRO-SYSTEM.

Armia belgijska wykorzystywała bezzałogowy pojazd rozpoznawczo-bojowy GOBLIN, opracowany przez MACRO-SYSTEM na bazie produkowanego przez spółkę Uniwersalnego Nośnika Lądowego. Zadania realizowała platforma III generacji, wyposażona w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia ZMU-05 (dostarczony przez firmę AREX z Grupy WB) z wielkokalibrowym karabinem maszynowym M2 kal. 12,7 mm.

Operacje 24/7 w zróżnicowanych scenariuszach

Ćwiczenia stanowiły również pierwszy przypadek wykorzystania systemu GOBLIN w działaniach nocnych. W ich trakcie pojazd realizował zadania rozpoznawcze, w tym identyfikację stanowisk ogniowych do przeciwdziałania natarciu przeciwnika.

W ćwiczeniach wykorzystywano również lądową amunicję krążącą GNOM, przeznaczoną do zwalczania celów, niszczenia umocnień oraz prowadzenia rozpoznania. Dzięki kompaktowym wymiarom (557 mm długości, 397 mm szerokości i 330 mm wysokości z głowicą) oraz wysokiej mobilności (prędkość maksymalna 80 km/h) pojazd był skutecznie wykorzystywany w działaniach bezpośrednich, również w terenie trudno dostępnym.

GOBLIN po raz kolejny potwierdził swoje kluczowe cechy: wysoką skuteczność operacyjną, mobilność oraz szeroki zakres zastosowań. GNOM z kolei wykazał się niską wykrywalnością, wysokimi zdolnościami obserwacyjnymi oraz zdolnością do realizacji szybkich, celnych uderzeń.

Garda: Grupa WB Marcin Kubica

Rozwiązania MACRO-SYSTEM są znane Siłom Zbrojnym RP oraz Straży Granicznej. Były wielokrotnie testowane i prezentowane w kraju i zagranicą m.in. podczas ćwiczeń „Żelazny Obrońca-25”, angażujących ponad 30 tysięcy żołnierzy z Polski i państw NATO, czy na poligonach Danii oraz Litwy.

Projekt Uniwersalnego Nośnika Lądowego był współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2021–2023, na kwotę ok. 3,8 mln zł.

Na podstawie informacji prasowej MACRO-SYSTEM