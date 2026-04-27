MEN i MON ruszają z V edycją programu „Edukacja z wojskiem”, angażując ponad 2800 szkół w całej Polsce.

Uczniowie poznają zasady reagowania kryzysowego, podstawy bezpieczeństwa oraz nauczą się pierwszej pomocy pod okiem żołnierzy.

Program ma na celu budowanie odporności młodzieży na trudne czasy i przygotowanie jej na różnorodne zagrożenia.

Program MEN i MON wraca do szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej ogłosiły start V edycji programu „Edukacja z wojskiem”. Inicjatywa skierowana jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które zgłaszane są przez samorządy za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej. Program polega na prowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnych zajęć edukacyjnych. Ich celem jest przygotowanie uczniów do reagowania w sytuacjach kryzysowych, zwiększenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu ochrony ludności.

"Edukacja z wojskiem to program, który wspólnie z panią minister Barbarą Nowacką zaproponowaliśmy zaraz po przejęciu władzy, widząc potrzebę doskonalenia i szkolenia młodzieży, oswajania jej z wojskiem oraz przygotowania na sytuacje kryzysowe. Czasem na te najtrudniejsze, jak konflikt zbrojny czy sytuacja wojenna, ale także na codzienne kryzysy, które dotykają te ziemie: podtopienia, deszcze nawalne, różnego rodzaju wichury, które nawiedzają nasze miejscowości" - powiedział minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz podczas inauguracji kolejnej edycji programu w Pałecznicy.

Jak wyjaśnił szef MON: "Wojsko Polskie wystawi 800 instruktorów ze swoich regularnych zasobów, zarówno z Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i z jednostek poległych pod Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Kolejne 200 osób to weterani. Ci weterani przyjeżdżają do szkół, opowiadają o swojej służbie, zachęcają i edukują. Myślę, że to wielka misja, chciałbym za nią wszystkim weteranom podziękować. Wspólnie cała ta kadra tworzy wspaniałą społeczność, która przeszkoli dziś młodzież w Pałecznicy, a w kolejnych dniach, aż do czerwca w innych miejscach".

Do V edycji programu zgłosiło się ponad 2800 szkół! 🏫 Od dziś do 25 czerwca żołnierze #WojskoPolskie 🇵🇱 będą prowadzić praktyczne lekcje między innymi z zakresu pierwszej pomocy, alarmowania, ewakuacji i bezpieczeństwa cyfrowego. W szkołach ponadpodstawowych możliwe będzie… pic.twitter.com/AIZTiDszEO— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) April 27, 2026

Na czym polega "Edukacja z wojskiem"?

Podczas trzygodzinnych zajęć uczniowie poznają m.in. zasady alarmowania, sposoby wzywania pomocy, podstawy ewakuacji i schronienia, a także zagadnienia związane z bezpieczeństwem cyfrowym i pierwszą pomocą. Zajęcia będą prowadzone zarówno w klasach, jak i na terenach szkolnych, z uwzględnieniem wieku uczestników.

"Szkoła, proszę Państwa, dla dzieci jest wszystkim. To miejsce zdobywania wiedzy, budowania relacji społecznych i uczenia się tego, co dziś jest szczególnie istotne: odporności na sytuacje kryzysowe. Żyjemy w czasach wyjątkowo trudnych - jak mówi pan premier Donald Tusk - w czasach przedwojennych. Gdy na początku naszego urzędowania, w pierwszych tygodniach, rozmawialiśmy z panem wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, wiedzieliśmy, że istnieje luka, którą wspólnie możemy wypełnić. To budowanie odporności wśród młodych" - mówiła podczas wydarzenia minister edukacji Barbara Nowacka.

Projekt wpisuje się w główne kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2025/2026, obejmujące m.in. kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych oraz dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. W szkołach ponadpodstawowych przewidziano dodatkowo możliwość organizacji spotkań z weteranami misji zagranicznych, którzy przybliżą realia służby wojskowej i odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa.

GARDA: płk Marek Pietrzak o programie wGotowości

Nowością w tegorocznej edycji jest wykorzystanie aplikacji #wGotowości, w której pojawi się specjalna sekcja programu. Uczniowie starszych klas będą również zachęcani do udziału w dobrowolnych szkoleniach obronnych. Rozszerzono także możliwości udziału dla największych miast, które mogą zgłosić więcej szkół niż wcześniej.

Zajęcia potrwają od 27 kwietnia do 25 czerwca. Od wiosny 2024 roku w programie przeszkolono już blisko pół miliona uczniów.