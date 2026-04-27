CSG podpisało kontrakt o wartości 250 mln euro na dostawę amunicji 155 mm do Europy.

Umowa podkreśla strategiczny zwrot CSG w kierunku amunicji wielkokalibrowej dalekiego zasięgu.

Dostawy zostaną zrealizowane w ciągu 10 miesięcy, umacniając pozycję CSG na rynku.

Amunicja 155 mm dla europejskiego odbiorcy

Zdobywając nowy kontrakt, CSG kontynuuje strategiczny zwrot w kierunku amunicji wielkokalibrowej dalekiego zasięgu. Umowa podkreśla również silną pozycję rynkową Grupy, nie tylko w Europie Zachodniej. CSG w sposób ciągły odpowiada na zmiany rynkowe i systematycznie rozbudowuje swoje zdolności produkcyjne oraz technologiczne, aby sprostać zwiększającemu się zapotrzebowaniu na standardowe typy amunicji oraz na zaawansowane rozwiązania o dużym zasięgu.

Aby móc efektywnie odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne wyroby obronne, CSG konsekwentnie realizuje swoją strategię rozwoju, polegającą m.in. na wzmacnianiu integracji wertykalnej. Ta z kolei wprost przekłada się na wzmacnianie łańcuchów dostaw i zapewnianie odporności produkcji na trudne do przewidzenia sytuacje takie jak np. wstrząsy o charakterze geopolitycznym. Grupa CSG ma unikalne zdolności produkcyjne w zakresie amunicji wielkokalibrowej: jako jedno z nielicznych przedsiębiorstw na globalnym rynku zbrojeniowym jest ona w stanie nie tylko w pełni samodzielnie wytwarzać amunicję wielkokalibrową różnych typów, ale także produkować i dostarczać do partnerów przemysłowym komponenty do niej.

W ostatnich latach - przede wszystkim za sprawą zmieniającego się charakteru współczesnych konfliktów oraz rosnących wymagań sił zbrojnych w zakresie rażenia celów na coraz większym dystansie przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej precyzji i efektywności prowadzenia ognia – znaczenie amunicji artyleryjskiej o wydłużonym zasięgu znacząco wzrosło. W tym kontekście CSG przewiduje dalsze przesunięcia popytu na rzecz amunicji dalekiego zasięgu i jest dobrze przygotowana do tego, aby odpowiedzieć na ten trend.

– Ten kontrakt to kolejne potwierdzenie naszej strategii w zakresie amunicji dalekiego zasięgu. To dowód na dysponowanie przez CSG zdolnością do realizacji projektów o dużej skali na wysokokonkurencyjnym rynku zachodnioeuropejskim. CSG jest skoncentrowana na przyszłych potrzebach sił zbrojnych w ujęciu globalnym i stale adaptuje swoją produkcję do rosnącego zapotrzebowania na amunicję o wydłużonym zasięgu – powiedział Jan Marinov, prezes CSG Defence Systems. – To już kolejna umowa na dostawę amunicji artyleryjskiej o znacznej wartości, jaką Grupa CSG podpisała w ostatnim okresie. Jej zawarcie potwierdza, że zbudowany przez CSG zintegrowany i niezależny od podmiotów zewnętrznych łańcuch dostaw materiałów oraz komponentów potrzebnych do produkcji jest wysoce efektywny. Kontynuujemy rozwój w tym kierunku i dążymy do tego, aby, w oparciu o model partnerskich relacji, zwiększać zdolności europejskiego przemysłu amunicyjnego. Tylko w ten sposób będziemy w stanie stać się zintegrowanym, w pełni samodzielnym zapleczem przemysłowym dla sił zbrojnych, których zadaniem jest obrona wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej – powiedział Wojciech Grzonka, wiceprezes ds. sprzedaży w Grupie CSG i prezes zarządu CSG Polska.

CSG wzmacnia europejski przemysł obronny

W związku z wrażliwym charakterem projektu Grupa CSG nie ujawnia szczegółowych informacji dotyczących zamawiającego oraz zakresu dostaw objętych umową.

CSG rozpoznaje rosnące znaczenie zdolności do rażenia celów na większych dystansach jako kluczowy czynnik, który będzie kształtował rozwój amunicji artyleryjskiej w przyszłości. Nowoczesne konflikty oraz wymagania sił zbrojnych potwierdzają, że wydłużony zasięg jest istotny zarówno dla efektywności prowadzenia operacji, jak również dla bezpieczeństwa.

CSG należy do wiodących europejskich producentów i dostawców amunicji wielkokalibrowej. Bieżąca umowa o wartości 250 mln euro została podpisana po zawarciu przez Grupę – w okresie od początku roku – innych dużych kontraktów amunicyjnych, co podkreśla zdolność CSG do reagowania na rosnące zapotrzebowanie ze strony sił zbrojnych. Jednocześnie jest to kolejny krok w realizacji strategii Grupy, która koncentruje się na amunicji dalekiego zasięgu oraz dalszym wzmacnianiu pozycji CSG jako jednego z kluczowych graczy w tym segmencie.

Na podstawie informacji prasowej CSG