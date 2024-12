W czasie odbywającej się konerencji Portalu Obronnego pt: „Wnioski z wojny na Ukrainie – wyposażenie i struktura polskiej armii oraz Obrony Cywilnej” odbył się panel zatytułowany „Strategiczne i taktyczne znaczenie Sił Powietrznych w nowoczesnym konflikcie zbrojnym” w którym brali udział

- Inspektor Sił Powietrznych, gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak

- COP-DKP, dowódca, gen. dyw. pil. Ireneusz Starzyński

- Agencja Uzbrojenia, zastępca szefa, gen. bryg. dr inż. Michał Marciniak

- Dowództwo 2 Korpusu Polskiego – Dowództwo Komponentu Lądowego, gen. broni Adam Joks

Jako pierwszy głos zabrał Inspektor Sił Powietrznych, gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak

Jak dodał generał:

„Dlatego podsumowując moim takim najważniejszym projektem, który będę wspierał, który będę promował jest jednak pozyskanie samolotów do tankowania w powietrzu w tym momencie. Tankowiec ma wpływ na operowanie operacyjne i na to że lotnictwo jest lepiej wykorzystane i przygotowane na uderzenia przeciwnika”.

Głos zabrał potem Dowództwo 2 Korpusu Polskiego – Dowództwo Komponentu Lądowego, gen. broni Adam Joks:

Istotne jest to aby zobrazowanie pola walki i całej przestrzeni odbywało się w systemie zautomatyzowanym. Bardzo istotna kwestia, która również będzie się przewijać jest wykorzystanie sztucznej czas gra bardzo ważną rolę, szczególnie jeśli mówimy o targetnigu o odziaływaniu na przeciwnika w tym dynamicznie zmieniającym się środkowiku walki. Wymaga to bardzo dużego wysiłku i zautomatyzowane systemy dowodzenia mają nas w tym wspierać"

Głos następnie zabrał COP-DKP, dowódca, gen. dyw. pil. Ireneusz Starzyński

"Dzięki tankowcom piloci w powietrzu nie martwią się o to, kiedy wrócą. Podczas ostrzału lotniska, zagwarantują większe bezpieczeństwo. Samoloty mogą wykonywać wtedy swoje zadania i trudniej je trafić, niż np. manewrującym pociskiem balistycznym" – zauważył gen. Ireneusz Starzyński, nawiązując do wypowiedzi gen. Nowaka.

"W domenie powietrznej najbardziej widać koordynację sojuszniczą. Czyli możliwość skoncentrowania się bardzo szybko w określonym miejscu i czasie. Często współdziałamy z lotnictwem sojuszniczym. Jak wiecie płynie do nas system NASAMS, dalej mieliśmy systemy Patriot z Niemiec. Siły powietrzne to nie tylko lotnictwo to są i radary i systemy rozpoznania pasywnego i radiolokacja i jest jeszcze system obrony powietrznej".

"Jak wygląda współdziałanie obrony przeciwlotniczej z systemami sojuszniczymi? Jak jest skuteczność, czego brakuje? – Brakuje wielu elementów. Przede wszystkim zrozumienia, że idzie nowe. Wisła, Narew, Pilicja+ - te systemy to zmiana jakościowa. Bez obrony przeciwlotniczej piloci nie polatają, a lądowcy nie pojeżdżą" – mówi gen. Michał Marciniak.

"Samoloty SAAB to rozwiązanie pomostowe. Branża już musi myśleć, co chcemy w miejsce tych samolotów. Nie wchodzi w grę ich modernizacja. Chcemy pozyskać samoloty nowe, z najnowszymi rozwiązaniami" – powiedział gen. Nowak, nawiązując do zakupu szwedzkich samolotów dla polskich lotników. Siły powietrze muszą być zarządzane centralnie. Potrzebny jest przekaz informacji w czasie rzeczywistym. To możliwość przesyłania dużej ilości danych między platformami takimi, jak systemy wykrywania, radiolokacji oraz dane z samolotów wczesnego ostrzegania – mówi gen. Starzyński. – Pracujemy też wspólnie nad walką radioelektroniczną. To najlepsza metoda na obezwałdnienie np. roju 200 dronów – dodaje.

Jakie obecnie mamy metody zwalczania dronów? – Metody walki z nimi są różne. Czym innym jest trudno wykrywalny dron, a czym innym mały quadrocopter. Jedną z metod jest próba zakłócenia sygnału przy użyciu tzw. jammerów. Te jednak mają zasięg kilkuset metrów. Amunicja programowalna to drugi sposób. Kolejnym są rakiety dedykowane do zwalczania większych dronów – odpowiedział gen. Marciniak. – Próby zwalczania mniejszych obiektów na krótkich dystansach wiązką laserową przebiegają obiecująco. Małe drony spadają po ok. 3 s. – dodał wojskowy. Wyjaśnił jednak, że jest zwolennikiem tradycyjnych rozwiązań – Nic nie zastąpi siły kinetycznej – stwierdził.