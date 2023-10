Samoloty Eurofighter Typhoon w Polsce. Brytyjskie myśliwce będą chronić ważnych gości z Londynu

Cztery myśliwce Royal Air Force typu Eurofighter Typhoon przyleciały do Polski. Maszyny mają wspierać obronę powietrzną naszego kraju, ale również prowadzić ćwiczenia w ramach sojuszniczych sił na wschodniej flance NATO. Zbiega się to z wizytą w Warszawie co najmniej trzech ważnych członków brytyjskiego rządu, którzy wezmą udział w Warsaw Security Forum 2023.